Hacen falta más policías locales

El PSOE ha denunciado el deterioro de la seguridad en Sevilla por la disminución de la plantilla de la Policía Local, que está por debajo del millar de agentes. El Ayuntamiento ha respondido asegurando que en los dos primeros años del mandato de José Luis Sanz se van a incorporan 220 nuevos policías. La polémica no es nueva y se suma a la del millonario gasto que provocan las productividades que tienen que hacer los agentes para cubrir servicios esenciales. Más allá del debate político, lo cierto es que cada vez se ven menos policías en la calle, al menos en la época estival.