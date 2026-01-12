Familias y linajes

Alos historiadores, tan necesitados de clasificar personas y datos, la invención de la teoría de las generaciones les facilitó su trabajo. En España, esa tendencia a agrupar a escritores y artistas en función de la edad y otras afinidades, encontró un partidario en Ortega, que la usó en muchos trabajos. Algunas de aquellas asignaciones colectivas han perdurado, quedando fijadas con buen efecto en los manuales escolares. Aunque en las conocidas como generaciones del 98 o del 27, ni las ideas compartidas fueron tantas, ni las edades de los participantes tan próximas, pero desempeñaron su papel y ha funcionado a efectos de reunir, bajo un solo marbete, lo que andaba disperso. El problema surge al preguntarse si este tipo de conexión no se impone, a veces, de manera forzada, evitando que se comprendan mejor ciertos tipo de obras. Dos ejemplos recientes permiten responder al interrogante anterior. En primer lugar, una exposición del año pasado, Los Machado. Retrato de familia, y, otra, todavía visitable, Los Bécquer. Un linaje de artistas. Dos exposiciones –ayudadas por buenos catálogos explicativos– que han permitido situar y analizar a unos creadores artísticos y literarios no en función de sus compañeros de generación –cuyas afinidades, a veces, más bien se repelen– sino como manifestación continuada de unos ambientes familiares, o linajes, que impulsaron, dieron aliento y cobijo para que esas obras se produjeran. Los dos planteamientos citados confluyen en señalar que los genios más reconocidos de una y otra familia (los Bécquer y los Machado) incubaron sus labores en un clima intelectual y artístico propicio. Hacer hincapié en este proceso, en esta clase de cadena de transmisión de saberes, a través de un linaje o una familia –también podría haber sido un barrio o una escuela– es una significativa y novedosa aportación que han revalorizado estas dos exposiciones. Y debe insistirse en ello, porque testimonian la existencia de un clima regional cálido que facilitaba el cultivo de las artes y las letras. Frente a la tendencia romántica que prodiga tanto la imagen del creador hecho así mismo, por fin en Andalucía se muestran unos hogares burgueses, sin pretensiones, en los que reinaba la pasión de dedicarse a pintar o a escribir.