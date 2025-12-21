Feliz, cristiana y dickensiana Navidad

Unir Dickens y la Navidad no es un tópico ni se limita a Canción de Navidad. Es una verdad emocional que está presente en toda su obra. Uno de sus hijos escribió que para él era “una época realmente alegre en la que siempre estaba exultante y risueño como un muchacho que ponía su corazón y su alma en todo lo que organizaba”. Lo que escribió sobre la Navidad desde sus inicios como escritor –los sketches que publicó con el seudónimo de Boz entre 1833 y 1836, y su primera novela, Los papeles póstumos del Club Pickwick– era expresión de un sentimiento personal coherente con toda su vida. Como escribe Claire Tomalin en su excelente biografía (Aguilar), “gracias a su energía y dones extraordinarios Dickens consiguió salir de la pobreza, pero nunca la olvidó ni se desentendió de la miseria que veía a su alrededor”. La denuncia de la injusticia y la esperanza de vencerla están en la base de su concepción de la Navidad cristiana.

Uno de los sketches de Boz, Una cena de Navidad, concluye afirmando que “el clima de buena voluntad y alegría de esta velada hace más para perpetuar los buenos sentimientos durante el año siguiente que todas las homilías que se han escrito jamás”. En su primera obra, Los papeles póstumos del club Pickwick, publicada cuando solo tenía 24 años, incluye el cuento La historia de los duendes que secuestraron a un sacristán, un boceto de Canción de Navidad en el que un amargado sepulturero que odia a la humanidad en general y la Navidad en particular es secuestrado por unos duendes que le demuestran que quienes “refunfuñan ante el gozo y la alegría de los demás eran las peores hierbas en la hermosa superficie de la tierra” y que si se enfrentaba el bien al mal, vencía el primero haciendo del mundo “un lugar más decente”.

Tras estas primeras historias navideñas de juventud, entre 1843 y 1848 publicó Canción de Navidad, Las campanas, El grillo del hogar, La batalla de la vida y El hechizado. Y entre 1850 y 1867 nunca faltó en sus revistas Palabras del hogar y Alrededor del año, el anual relato de Navidad escrito por él en colaboración con Wilkie Collins o Elizabeth Gaskell.

Tienen excelentes ediciones de ellos en Alianza y Penguin Clásicos. Léanlas a sus hijos, sobrinos y nietos. O regálenlas y hagan feliz a alguien.