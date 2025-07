A freír espárragos en las Dueñas

El presidente andaluz y el alcalde de Sevilla no fueron invitados a la cuchipanda que Pedro Sánchez ofreció en la Casa de las Dueñas a la mayoría de banderilleros asistentes al foro de Naciones Unidas. De esa se libraron Moreno y Sanz. Una foto con el narciso de la Moncloa es poco recomendable, lo que no exime de que hayamos presenciado la enésima muestra de la pérdida de sentido institucional que revela una palmaria degradación de la vida pública. Además, el alcalde y el presidente ya probaron el domingo la sopa de espárragos con tartar de anchoa ahumada y filamentos de manzana que Pedro Robles consiguió servir fresquita (a dos grados de termómetro) en el recalentado Salón de Embajadores del Alcázar. Eso que se llevaron, porque en las Dueñas hubo menú minimalista de los que se harta uno de llamar al camarero para pedirle más pan. ¿Para qué querían más fiestuquis?Para nada. Sánchez en el fondo es bueno, ha tenido misericordia con Moreno ySanz. ¡Cualquiera aguantaba en los patios de las Dueñas al malhumorado presidente, que se despeña poco a poco como un avión con un reactor humeante! El encarcelamiento de Santos Cerdán ha sido un puyazo en el orgullo de un presidente acorralado. Y clavado, además, en el contexto de un foro internacional donde ejerce de anfitrión, el típico papel que en condiciones normales sirve de escape a los presidentes del Gobierno. Pero al nuestro le han sacado los colores con invitados en casa. Un horror. De estos frentes (mujer, hermano, secretarios de Organización, fiscal general...) no le libran ya ni Franco, ni las teorías sobre los jueces machistas, ni las políticas de género llevadas al absurdo, ni las irresponsables declaraciones sobre los señores de los puros o los coches de alta gama, ni aventar el viejo miedo a la derecha.

Con Sánchez sintiendo ya el plumerío de las aves de carroña, es urgente para la oposición no pegarse el tiro en el pie ni dar pasos en falso. Con el presidente saliendo más debilitado que nunca de la cumbre de Sevilla, llama la atención que Moreno recibiera en San Telmo al secretario general de la ONU y refiriera un valor a la baja en la sociedad en general y de la política en particular: el prestigio. “El hecho de que un secretario general de Naciones Unidas, no solamente porque tiene rango de jefe de Estado, sino porque es una persona influyente en el mundo, haya tenido la amabilidad de venir a nuestra casa a despachar y a poder entablar una conversación le honra a él como persona y también demuestra la enorme proyección internacional y el prestigio que tiene ahora mismo Andalucía”. El domingo, espárragos fresquitos. El lunes, mandaron a uno a freírlos. Y penaba con la cara de vinagre.