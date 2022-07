Sobre las ya habituales lágrimas de despedida

CONCEBIBLES son las lágrimas de despedidas cuando esa despedida no ha podido evitarla quien se despide. Por eso, el llanto inconsolable de DiegoCarlos en la hora del adiós suena a una especie de lágrimas de cocodrilo. Poca credibilidad a la hora del adiós de un formidable defensa que el Sevilla no ha podido retener a pesar del descosido que produce en la línea de flotación del equipo, que es todo lo que compone el sistema defensivo.

Diego Carlos, junto a Koundé y ese contrafuerte de lujo que atiende por Fernando han sido la clave y la colaboración especial para que Bono sea el Zamora de este curso. Excepcional rendimiento de ese póquer de futbolistas en la también excepcional campaña del Sevilla. Ser cuarto en LaLiga una vez más es un premio gordísimo para toda la clase media de nuestro fútbol y el Sevilla seguro que estará presto para que ese bloque tan coriáceo no se debilite.La solvencia defensiva ha sido el argumento del éxito para un equipo que adoleció de creatividad en ataque. Pero es que la solidez defensiva es tan importante, o más, que la creatividad y la tarea está ahora en que Monchi acierte con el recambio de Diego Carlos y el más que probable de Koundé. Aquí no caben tiros al aire, sino cantar bingo con las alternativas. Esa pareja que formaron el cíclope brasileño y el ágil francés de peinados caprichosos ha sido trascendental. Pero arrancamos con el llanto de Diego Carlos en el brillante acto de despedida que le organizó el Sevilla. Y cuando ocurren estas cosas, el aficionado de a pie se pregunta sin esperar respuesta alguna que le convenza si tanto dolor le produce irse, por qué no se queda en ese Sevilla que dice llevar en su corazón. Pero es el fútbol que nos toca vivir y las cosas son como son, no como el aficionado desearía. Ahora sólo resta desear que no se note su ausencia.