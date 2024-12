Icónica, la nueva tradición de Sevilla

El maestro Burgos decía que los periódicos de papel habían cogido la peligrosa costumbre de no hablar de lo que había ocurrido ayer. Sencillamente... ayer. Parece fácil no incurrir en el pecado, pero es cierto que ocurre. Pues ayer saltó una de esas alarmas en el teléfono que destaca entre tanta farfolla como llega por la vía de los mensajes gratuitos. La australiana Kylie Minogue actuará en la Plaza de España el 14 de julio en el Icónica Sevilla Fest. La promoción se hace en un vídeo grabado en una casa del centro de la ciudad donde reside una señora mayor. Juega con el concepto tan sevillano de “nuevas tradiciones”. Icónica en el fondo explota esa suerte de vísperas con luces largas, la espera gozosa, la expectación por lo que ha de venir. ¿Les suena? Todo realmente inclusivo... en el sentido más ligado a la Sevilla Eterna. Y nunca se olvide: se anuncia en pleno diciembre la actuación de una australiana en un concierto... el próximo verano. Javier Esteban parece cantarle a Sevilla la canción de Lorenzo Santamaría. Para que no me olvides ni siquiera un momento. Y sigamos unidos los dos gracias a los recuerdos... Poquito a poco nos va soltando los nombres del próximo abono. Jean-Michel Jarre, Justin Timberlake... Como si Ramón Valencia, un señor, nos fuera desvelando un día quién actuará el Domingo de Resurrección, otro el cartel de la de Victorino y al mes siguiente la terna del domingo de Miura. Se trata de mantener el interés en esa “nueva tradición” de la Plaza de España convertida en escenario musical durante un mes.

Nada importante se ha hecho en la ciudad sin oposición, que se lo digan al mismísimo arzobispo a cuenta de lo que vivimos el pasado domingo. Tampoco nada relevante se ha emprendido sin el desprecio inicial de quienes se apresuran a echar por tierra a quienes tienen una idea y están dispuestos a defenderla en soledad si fuera necesario, son tomados por locos (¿conciertos en Sevilla en julio con el personal en las playas o encerrado con el aire acondicionado?) y superan zancadillas como para escribir un libro. A todo eso sobrevive Esteban, que supo ver que, logrado el éxito de convocatoria, el debate real estaba y está en la conservación del monumento del que se enamoró de niño. Y que nadie pueda reprocharle nunca el efecto de un mal uso. Icónica tiene el mejor aroma de esa Sevilla del 92 en la que todo programa cultural de alto nivel era posible. Ahora quiere que no nos olvidemos del festival ni siquiera en estas pascuas. Hasta se ha inventado un programa de conciertos de menor aforo en otoño en el Hotel Meliá, una especie de novilladas con picadores. Que no decaiga la fiesta. Para que no nos olvidemos. Icónica con mantecados.