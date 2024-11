La Junta y la estrategia flamenca

En la Junta de Andalucía no paran de tomarnos el pelo con el flamenco, ahora con el Plan Estratégico, donde por cierto parece que anuncian una apuesta por la investigación de este arte, algo interesante si al final es verdad y no un cuento chino como casi todo lo que han anunciado desde que llegaron. Que conste que tampoco los antiguos inquilinos de la Junta hicieron mucho, aunque algo más que estos porque estaba todo por hacer. Juan Manuel Suárez Japón hizo muy buena labor, pero poco más. Los de ahora vendieron mucho humo y no limpiaron lo que había que limpiar. O sea, poner en la calle a los enchufados, que siguen ahí y parece que no hay manera de quitarlos del chiringuito. Una infumable Ley del Flamenco y ahora el Plan Estratégico, casi nada. Pero desde que llegaron no han parado de recortar, de hacer chanchullos y trajes a medida. Y de prometer cosas que ni han cumplido ni van a cumplir. Lo de la investigación sería importante, entre otras cosas porque si piensan llevar el flamenco a los colegios de una vez por todas, que ya suena a pitorreo, tendrán que tener libros de textos, ¿no? ¿Qué va a hacer un profesor cuando un niño le pregunte por Frasco el Colorao o Frasquillo? ¿Llamar a patricia del Pozo? Pongan a trabajar a los investigadores, creen un buen equipo y a lo mejor en unos años se puede contar con un material fiable. Da igual que sean o no de la cuerda política exigible: busquen a los mejores, pongan dinero sobre la mesa y entonces podrán presumir de que apuestan por la cultura jonda. Es una vergüenza que el flamenco esté todavía pidiendo limosna, con el dinero que mete cada año en Andalucía, muchos millones de euros. Vas a los festivales de los pueblos y aún se visten las bailaoras en el cuarto de las ratas. Viene una pandemia y los flamencos se mueren de hambre, como en la pasada. Me llamaban los artistas pidiendo algo para poner el puchero y se me caía el alma al suelo. ¿Cuándo se van a tomar en serio el hecho más diferencial de la rica cultura andaluza? Déjense de estrategias y pónganse a trabajar en serio. No dejen morir a las peñas flamencas, con tantos recortes, porque son las peñas las que velan por este arte. La mayoría de los artistas van a por el dinero, como es lógico, porque viven de cantar, bailar y tocar la guitarra. En las peñas son los ciudadanos los que se gastan el dinero para organizar semanas culturales y sacar a los jóvenes. Estrategia no, dinero y talento.