Marcando el tiempo según Triana

Llegaron los días señalaítos, puestas en el puente las banderitas gitanas, los arpegios de la guitarra para trianizar aún más a Triana. Con las horas anunciándose por soleá en el reloj del Altozano, la Velá cobra enjundia y Triana se viene arriba con esos sones salidos de la guitarra de Ricardo Miño. Un carillón trianero no podía dar otro sonido que el del cante más trianero, ese que igual surgía en la Cava que en el Monte Pirolo o en el Zurraque. Mira si soy trianero que estando en la calle Sierpes me considero extranjero dice la soleá que lloraba Manuel Molina y, aun sin acompañamiento vocal, ese reloj es el que marca el tiempo según Triana, ese tiempo que aquel viejo banderillero no cambiaba en su leontina cuando atravesaba el charco... más que nada para saber si ya se estaban friendo los albures en el Altozano.