Martes y 13, cuidado que el gafe existe

Atención, mucha atención, que amanece una coincidencia que puede acarrear peligro. No sólo es martes sino que, además, es 13 y en este día hay que tener muy claros los conceptos y no jugártela por una distracción que pueda ser fatal. La leyenda dice que el 13 es mufa y se cree que todo viene por el número de comensales que registró la última Cena con Judas haciendo estragos por su cuenta. Martes y, además, 13 amanece en este día y hay que tener en cuenta consideraciones varias. Salir a la calle con el pie derecho, no pasar por debajo de una escalera, no dejar el sombrero encima de la cama, huir de cualquier prenda de color amarillo y antídotos como frotar una herradura o llevar en el bolsillo una pata de conejo son detalles a tener en cuenta porque aunque no se crea en el gafe, el gafe existe, claro que sí.