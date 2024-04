El metro se queda pequeño

El Metro de Sevilla ha cumplido 15 años y continúa a la espera de más trenes, ante una demanda de viajeros que no ha dejado de crecer en momento alguno. Casi desde que nació, el Metro se quedó pequeño y los usuarios lo sufren a diario. No hay que irse muy lejos para encontrar otras localidades en las que este medio de transporte tan necesario sí cuenta con los trenes suficientes. Es el caso de Granada, por ejemplo. Confiemos en que la Administración no demore por más tiempo una reivindicación que comienza a ser histórica, como la de la eterna SE-40 o la conexión ferroviaria al aeropuerto.