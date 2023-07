Dejó la cumbre CELAC-UE, se fue en falcon a Huesca para dar un mitin al que pidió la asistencia de Lambán aunque llevaba tiempo marcando distancias con el presidente aragonés, y regresó a Bruselas. Dejó que fueran Macron y Borrell los que presidieran un encuentro de varios presidentes latinoamericanos con la famosa vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, para intentar que Maduro y ella misma comprendieran que en las elecciones presidenciales de 2024 deben aceptar que se presentan candidatos de la oposición. Si había una reunión en la que debía estar Sánchez, más por presidente español que por presidente de turno de la UE, era esa. Pero prefirió un mitin en Huesca.

Se notan los nervios en el PSOE y en Pedro Sánchez. En una veintena de provincias hay un escaño bailando que solo puede ser para PP o para Psoe, por lo que el voto a Vox se pierde, en ningún caso tendría la mayoría suficiente para conseguir escaño, por lo que los socialistas van a dedicar estos últimos días a esas provincias. Algún dirigente regional socialista confesaba a esta periodista hace pocos días que, visto lo ocurrido el 28-M, no está seguro de que la presencia del presidente del Gobierno sea efectiva, el rechazo hacia su persona es creciente. Tampoco ha ayudado la presencia de Zapatero, cuyo vídeo en su último mitin está siendo viral. No hay manera de saber qué dice, por qué lo dice… y si estaba en sus cabales cuando se dirigió a un público, que era escaso y reflejaba estupefacción.

El Psoe busca munición debajo de las piedras para atacar a Feijóo. El presidente del PP se defiende reconociendo el error cometido al decir que el PP había aprobado todas las subidas de pensiones cuando no lo hizo. Hasta que finalice la noche del viernes, a no ser que el Psoe encuentre un “bombazo” con el que poner a Feijóo contra las cuerdas, seguirán insistiendo en que gobernará con la ultraderecha, con que mintió con las pensiones y sacarán la foto con Marcial Dorado, que ha esgrimido la ministra Ribera porque probablemente no encontró nada más fuerte con lo que atacar.

El propio Psoe sabe que tiene difícil la remontada y confiesa que se daría con un canto en los dientes si consigue superar los 110 escaños, pírrico resultado para un presidente. Y saben los socialistas, sobre todo, que está disparada la rumorología respecto a quiénes serían los mejores candidatos para sustituir a Sánchez en la Secretaría General del partido.