No todo son incendiariosUn arcén por donde nadie va

La liberación de un arcén de la autopista de Cádiz (AP-4) como nuevo carril en las inmediaciones de Las Cabezas de San Juan no tiene efectos en los atascos de esta infraestructuras. Además de que son sólo cuatro kilómetros, casi ningún conductor lo utiliza y no evita los constantes atascos que se generan por la fuerte intensidad del tráfico. Cualquier incidencia o cualquier pequeño accidente genera atacos monumentales. Además de este problema, la AP-4 esconde otro mayor: sin apenas salidas, esta autopista será una ratonera si se declara un incendio.