Orgullo y el hetero a lo pobre

Asomó

Por una cosa o por otra, junio es sin duda el mes de la Diversidad en Sevilla. Resulta diverso y fluido, que es lo ideal en cuestiones amatorias. Se nos va ya el junio de cera roja, custodias y procesiones eucarísticas. Pero ahora estalla el otro junio amarillo y jubiloso de los girasoles por la vega de Carmona. En junio boquea ya el curso escolar y surge el estrés de la conciliación porque los niños andan libres y sin colegio. Se rechupetean casi los últimos caracoles a 30 de junio. Puso fin la Orquesta Olivetti a las fiestas de San Juan para diversión de los sanjuaneros del pueblo amigo. Apura las horas de junio la Agencia Tributaria con sus siglas del IRPF y llega, como digo, la otra ensalada de siglas LGTBIQ+ para festejar que el amor es multiforme.

La citada Pastora Soler ofrecerá el pregón del Orgullo a lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y gente queer. Se recuerda que la lucha sigue desde que todo comenzara a mamporros entre gais y polis un 28 de junio de 1969 en el bar neoyorquino de Stonewall Inn. No formo parte del colectivo por probable aburrimiento natural, pues pertenezco a la inane y modesta rama del hetero varón al que le gustan las mujeres en dosis moderadas. Pero he sabido que, al parecer, le han reprochado a Pastora Soler que sea esto mismo, heterosexual. La pregonera de las fiestas del arco iris es un icono inspirador para el orbe gay, pero vive, que se sepa, felizmente matrimoniada con su marido.

Resulta ridícula y condenable toda aversión al colectivo LGTBI+ (“Cuando despertó, el dinosaurio de Vox todavía estaba allí”). Pero es verdad que a veces algunos no hallamos abrigo ni ensalada de siglas que nos acoja, caso del hetero varón, pero en su más ramplona versión. Hablo del hetero a lo pobre, según la fórmula Hv 0’0 (Hetero varón igual a doble cero patatero). O sea, nada homófobo ni machirulo ni señoro; pero tampoco afín al bigénero ni a ninguna fluidez sexual. Ser hetero varón o hembra a secas nos hace hijos de la cadena sexual del aburrimiento. Pero, visto lo visto, ser aburridos es provocar. Por eso hay parte del colectivo que critica que el pregón del Orgullo lo dé la artista coriana. No entiendo (y no se me mal interprete). Pero ¿no dijimos que junio es el mes de la diversidad?