El peligro de ponerse malo en verano

Parece que ahora ya es verano con todos sus avíos y uno de los que se trae bajo el brazo es el de lo peligroso que resulta ponerse malo. A la Junta sólo le falta justificar la falta de médicos y la abundancia de camas no operativas en que el verano es tan bueno para la salud que son muy pocos los ciudadanos/as que enferman. Explicación para la risa floja si no fuese que es para echarse a llorar y no parar hasta que llegue el otoño. Así como la oleada de médicos que se agarraron a la jubilación anticipada como clavo con el que eludir una situación insostenible no se ha repuesto y mucho nos tememos que se amorticen plazas, el verano ya es cierto y ay del que se le ocurra ponerse malo porque entonces va a darse de cara con el tercermundismo en estado puro. Mala época para enfermar... si es que hay alguna buena.