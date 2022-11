¿Qué estarán pensando los alemanes?

Cuando las barbas del vecino veas rapar pon las tuyas a remojar. Lo ocurrido un par de horas antes daba mucho pie a apretar los dientes y no hacer concesiones. Tremendo cómo Japón les amargó la vida a los alemanes, por lo que la tropa de Luis Enrique afrontó la cita con Costa Rica mediante el cuchillo en la boca y muchas ganas de resolver por la vía rápida un partido que llegaba con la vitola inquietante de todo debut en un Mundial.Al final un 7-0 esplendoroso, pero el partido podríamos resumirlo en el semblante risueño, pletórico de felicidad, del portentoso Gavi al marcar el quinto gol. Luego caerían dos más a cargo de los recién salidos Carlos Torres y Morata en lo que puede calificarse como una de las noches más felices del fútbol español. ¿Y cómo se gestó tan abultado tanteo? Sólo basta con mirar la frialdad de los balances para darse cuenta de cuál fue la génesis para una goleada tan impresionante.Algo debió influir en el talante de los futbolistas lo que pasó con Alemania un rato antes. Llegando antes que los ticos a cada balón, la estrategia del falso nueve salió a pedir de boca, Costa Rica perseguía sombras, el balón se había convertido en un ovni (objeto volador no identificado) para ellos y Luis Enrique veía cómo a los suyos les salía el fútbol por las botas y los goles fueron cayendo como con prisas, 3-0 al descanso y lo que te rondaré esperando todo un segundo asalto. Y si ya el equipo nos había hecho recordar a aquel de los grandes éxitos, tras el descanso, versión corregida y aumentada. Costa Rica estaba sonada, con la mirada perdida y deseando que el suplicio se acortase. Gavi continuaba haciendo de la cancha su imperio particular y Keylor Navas era la viva imagen del que junta las manos esperando el golpe de gracia. Pero el golpe de gracia ya lo había recibido, siete goles y el domingo, Alemania, ¿qué pensarán los alemanes?