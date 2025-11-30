¿Perderá Juanma la mayoría?

Cuando creía taponada la innegable vía de agua abierta en su depósito electoral por la crisis de los cribados del cáncer de mama, a Juanma Moreno le ha estallado en la cara un caso de corrupción institucional que tiene muy mala pinta.

A ver, la crisis sanitaria es grave por definición: sus víctimas son personas enfermas, afecta al derecho a la salud que es seguramente el más esencial de los que tenemos (después del derecho la vida) y cuestiona el funcionamiento del sistema sanitario, el deber más básico de un gobierno autonómico. Para contrarrestar el desgaste provocado por el tremendo fallo la Junta ha reaccionado con celeridad y diligencia poniendo al frente de la emergencia a su consejero más eficaz y experimentado. También le puede favorecer la errónea estrategia de una oposición instalada en la desmesura y la estridencia. Su eje ha sido: “Moreno Bonilla tiene un programa de privatización de la sanidad pública para enriquecer a sus amigos”. Recuerda mucho la brocha gorda del PP nacional: “El PSOE es una organización criminal que ha instalado la corrupción en España”. Parecen mensajes contundentes y en realidad son demagógicos y estériles.

Más difícil se antoja que el Partido Popular y su jefe no salgan perjudicados grandemente por el escándalo de corrupción que la benemérita UCO, a la orden de un juez como siempre, le ha descubierto y desentrañado en Almería. Los detalles que nuestros compañeros almerienses han desvelado apuntan a una trama de corrupción con todos los avíos: incrustada en Diputación y ayuntamientos, afectando a los más relevantes cargos públicos y de partido, activa durante muchos años, funcionando de modo planificado y con los procedimientos clásicos de contratas y comisiones, más los toques cutres de la jerga críptica (dientes en vez de chistorras) inherentes a la picaresca nacional.

Luego está el factor local. Almería es granero del PP desde hace muchos años. Es junto a Málaga un territorio próspero y ascendente en el que la derecha se ha asentado sin contrincantes. En las últimas elecciones autonómicas, las de 2022, el Partido Popular obtuvo 118.000 votos (45%), el Partido Socialista 57.000 (22%) y Vox 53.000 (29,7%), y 6, 3 y 3 escaños, respectivamente. Si por esta crisis el PP perdiera tan sólo un escaño allí y tan sólo tres en las otras siete, pasaría de 58 a 54 diputados. Se acabaría la mayoría absoluta con la que Juanma ha estado tan cómodo. Puede ocurrir. ¡Quién sabe!