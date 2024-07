Plaza de España multiusos

Según la polémica que se montó, cobrar a los turistas por visitar la plaza de España sevillana es una aberración, que sólo se le puede ocurrir a la derecha que ahora llaman ultraderecha. Por el contrario, debe ser progresista que la plaza de España se convierta, durante más de un mes, en un escenario gigantesco para acoger los 29 espectáculos del Icónica Fest, en el que participan cantantes de todos los estilos y tendencias para públicos de todas las edades y las más diversas tribus urbanas. Se ha destacado que este festival es respetuoso con el patrimonio de Aníbal González y el arbolado del Parque. Sólo faltaría que a mitad de julio, cuando termine, hubiera que restaurar la plaza de España porque la hubieran pintarrajeado, como si fuera Itálica.

El Icónica Fest fue inaugurado en la noche del viernes 7 de junio (el último día de la campaña de las elecciones europeas), con un recital de la cantante Aitana. Un día antes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escribió en apoyo de Aitana, precisamente. No escribió una de sus cartas a la ciudadanìa, sino un tuit, en el que elogiaba a la cantante barcelonesa por su defensa de la igualdad y el feminismo. El presidente se apunta a todo. En la víspera del 9-J también resultó ser fan de Aitana, no sólo de Taylor Swiftt. En realidad, Aitana lo que había dicho es que recibe críticas machistas, ya que antes era como más modosita. Por el contrario, ahora no para de subir fotos en bikini a Instagram, y está como más empoderada, según se dice. Aitana se lo trabaja en el gimnasio, y, siendo así, es lógico que no aparezca vestida con un burka. Pero no sabíamos que su lucimiento contribuye a la igualdad.

Tampoco sabíamos que organizar todo tipo de actos en la plaza de España es mejor que cobrar una módica entrada a los turistas. Hay actos gratuitos y de pago. En la plaza de España lo mismo organizan juras de bandera y eventos diversos como acuden al Big Sound los canis icónicos que veneran como ídolo a Myke Towers. Pero este festival no es sólo para jovencitos, sino que han contratado a Tom Jones, que cumplió 84 años. Y a David Bisbal y a Ricky Martin. O al grupo sevillano Siempre Así, a Medina Azahara y a Raimundo Amador. Hay para todos los gustos.

Tengamos en cuenta que Sevilla está pasando de puntillas por un vacío de poder. El alcalde ha perdido la cuestión de confianza y está a la espera de sus presupuestos. No es probable que Sanz insista para cobrar en la plaza de España. Aunque también hay que decir que estos espectáculos no son gratuitos, afean la estética de la monumental plaza y nadie se queja.