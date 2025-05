Podredumbre

Caerá pronto el régimen sanchista? Yo diría que no. Es cierto que Sánchez es un zombi político, pero el sanchismo está muy vivo, y peor aún, está completamente enquistado en todas las instituciones del Estado. De hecho, la peor corrupción del sanchismo no ha sido la venalidad económica –siendo ésta muy grave–, sino el comportamiento de señoritos cortijeros con que se han apropiado de todas las instituciones del Estado que puedan comprarse con dinero público. Y en esa apropiación hay que incluir las empresas estratégicas de capital más o menos privado de las que también se ha adueñado el sanchismo gracias a las inversiones de dinero público. Se mire como se mire, no hay institución del Estado que no haya sido parasitada y colonizada por el régimen sanchista. Y eso significa mucho poder y mucho dinero. Y más aún cuando nuestra sociedad está anestesiada moralmente por una mezcla de indiferencia y fatalismo (hasta que llegue la nueva crisis económica, porque entonces sí que todo saltará por los aires). Así que la gente se encoge de hombros y piensa que no hay nada que hacer. Y mientras tanto, todos los que se están beneficiando del sanchismo están ganando más poder día a día: sobre todo, a base de privilegios laborales y de contrataciones que siempre se hacen con cargo al dinero público. Porque hay algo en lo que nadie puede engañarse: Sánchez se comporta con una desvergüenza nunca vista en la historia reciente de España, pero esa desvergüenza tiene la aprobación de millones de ciudadanos. Los que hemos conocido el franquismo sabemos muy bien de lo que hablamos. De hecho, no hay nada más parecido al funcionamiento interno del franquismo que este sanchismo supuestamente progresista y feminista y cool que tanto gusta a nuestros intelectuales.

O sea que el sanchismo sigue gozando de muy buena salud, por mucho que el Gran Líder esté viviendo momentos de agonía (el propio Sánchez parece cada vez más cerca del Bruno Ganz desquiciado que interpretó a Hitler en El hundimiento). Por eso no se acaba de entender muy bien la soñolienta actitud del PP, que sigue sin darse cuenta de la clase de enemigo al que se enfrenta. Y por lo poco que sabemos sobre los planes del PP para su próximo congreso, todo indica que siguen instalados en la inopia. El noqueado Sánchez, el trastornado Sánchez sigue siendo más listo.