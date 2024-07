El raro desencuentro del Betis con Borja

Rara situación la que se vive en el Betis con Borja Iglesias, pues pasar del amor al desapego de forma tan tajante debe explicarse. ¿Cuál es el verdadero motivo para esta caída en desgracia tan brusca? ¿Por qué un indiscutible pasa a ser orillado de esta manera tan tajante? ¿Es esta falta de goles o la falta de feeling entre el mando y el futbolista? Se trata de una situación muy extraña y que parece arrancar desde que fue seleccionado.

De un amor inmenso al desapego se pasa coincidiendo con su convocatoria por Luis Enrique. Jugó contra Suiza en septiembre de 2022 y amenazó con no volver declarándose activo enemigo de la homofobia existente en el mundo del fútbol. Aquella vez no se recató Pellegrini en defender la tesis de que todo futbolista debe estar a disposición de su país. ¿Fue eso el detonante para una relación distinta a la que existía entonces? No se sabe, pero que coincidió en el tiempo sí.

Fuera como fuese, la aptitud como goleador de Borja se frenó y una historia de amor como la que mantenía con el Betis se torció, al parece de forma irreversible. Cedido al Leverkusen de Xabi Alonso tampoco recobró aquella habilidad ante el marco contrario que con tanto calor se celebraba en aquel tiempo de vino y rosas. Y en esta historia sí hay que convenir en que no ha habido transparencia para explicar de dónde procede esa espectacular falta de goles.

Y pasa ahora que estamos en la casilla de salida, con el Betis intentando por todos los medios quitarse de enmedio al que fue buque insignia en aquel tiempo de gloria que culminó una noche de abril en La Cartuja. Es un caso extraño y no único, pues tampoco la situación de Juanmi es la que se hubiera previsto entonces. ¿Tendrá final feliz esta historia con el Panda? Pues muy feliz no parece que vaya a ser el desenlace tras una historia de amor que hasta llegó a ser tórrida.