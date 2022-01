El rejón de Aznar a Pablo Casado

Los sondeos le van bien a Mañueco a pesar del CIS, cuyo pronóstico no ha hecho daño al candidato del PP por Castilla y León pero sí al crédito de Tezanos. Los sondeos le van bien a Mañueco, pero Pablo Casado acaba de recibir un aviso por parte de uno de los políticos al que más debe, si no al que más: José María Aznar. El ex presidente, al igual que Rajoy y los barones regionales, han acudido a la llamada del candidato sin poner una sola excusa. Hace tiempo que todos ellos decidieron, sin necesidad de acordarlo previamente, dar el do de pecho para conseguir que Casado se convierta en presidente de Gobierno. Han demostrado sobradamente su lealtad al PP, incluso los que fueron desalojados por Casado, de mejor o peor manera, de los cargos de influencia del PP; no dudan en participar en los actos a los que son invitados por dirigentes locales y provinciales que conocen bien el grado de aceptación y simpatía que sienten los votantes hacia ellos. No puede tener queja Casado del comportamiento de la gente de su partido. Ni un solo gesto de contrariedad, todos con él hasta las próximas elecciones para convertirlo en presidente.

Aznar, sin embargo, le ha dado un toque de atención. Imprescindible toque porque solo a él podría hacer caso. Otros han intentado hacerle ver que se estaba equivocando en la manera de hacer política y dirigir el partido. Sin éxito, aunque en las últimas semanas parece que ha rectificado algo la línea que seguía y no conducía a nada bueno. Quizá ha reflexionado ante la crítica unánime y ha llegado a la conclusión de que convenía echar una pensada a su actitud.

Aznar, que conoce muy bien el percal político, dedicó su discurso vallisoletano a resaltar la importancia de los liderazgos y de los equipos. No pronunció ningún nombre pero no hizo falta, porque precisamente lo que se pide a Casado desde que fue elegido presidente del PP ha sido que potencie su equipo; el que nombró hace aguas por todas partes. Y segundo, se le pide que actúe como un líder, donde falla estrepitosamente porque la falta de conocimiento de estrategia, tanto de su equipo como de él mismo, provoca que el PP no se encuentre en la potente situación en la que debía estar un partido que hace oposición al presidente más desastroso que ha tenido nunca la España democrática.

Ojalá Casado reaccione a las palabras de Aznar, se centre en actuar como un líder, acuda a la buena cantera que hay en el PP y dé prioridad a los asuntos que preocupan a los ciudadanos, en lugar de basar su política en sucesivos recursos a los tribunales. Por su propio bien, y por el bien de los españoles que no duermen pensando en la continuidad de Pedro Sánchez.