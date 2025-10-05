Sánchez es su peor enemigo

El mayor enemigo de Pedro Sánchez no es Feijóo ni, mucho menos, Abascal. El mayor enemigo de Pedro Sánchez es Pedro Sánchez. Si se quiere, lo son la hemeroteca y la videoteca que le enfrentan con crudeza a su propio pasado. A un pasado cada día más reciente.

Los Presupuestos del Estado son el último signo. Un Gobierno sin presupuestos es un Gobierno que no gobierna nada, le dijo a Rajoy antes de la moción de censura que lo derrumbó. Ahora él lleva dos años sin presupuestos y va camino –inexorable– de acumular tres. Es como conducir un coche sin gasolina, dijo también. Antes veía imprescindible el debate sobre el estado de la nación en el Congreso, la rendición de cuentas también en el Senado y las comparecencias abiertas ante la prensa. Ahora el debate se suspende, no hay ruedas de prensa con preguntas y repreguntas, y al Senado no acude desde hace seiscientos días.

No miente, se exculpa él. Cierto: lo que ocurre es que tiene una relación digamos flexible con la verdad. Cambia de opinión a velocidad de vértigo. Dice una verdad u otra a conveniencia. El Sánchez agorero de que media España no dormiría –ni él mismo tampoco– sólo de pensar en un Gobierno de coalición con Pablo Iglesias es el mismo que lo hizo vicepresidente unos meses más tarde. Quien juraba que jamás pactaría nada con Batasuna, vacilando al periodista con que podría repetirlo veinte veces, y dispuesto a tejer un cordón sanitario contra los herederos de ETA, ha acabado tratando a Bildu como el grupo parlamentario de la oposición más leal y bizcochable. El mismo que iba a traer al fugitivo Carles Puigdemont a España para que lo juzgara el Tribunal Supremo por rebelión y sedición es quien le confeccionó una ley de amnistía a su medida (¡esa amnistía que era inconstitucional un rato antes, según el propio Sánchez!) y eliminó el delito de sedición. El Sánchez que aprobó la aplicación a Cataluña del artículo 155 de la Constitución que destituyó al Govern de Puigdemont por su intento de golpe de Estado es el Sánchez que firmó, y afirmó, que los independentistas fueron reprimidos por la democracia español por sus ideas, no por sus delitos, a través de jueces politizados o franquistas. El salvador del socialimo contemporáneo es la misma persona que está llevando a su peor crisis al socialismo contemporáneo. Y así sucesivamente...