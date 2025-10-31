Sánchez sale casi entero

Ha ocurrido lo menos previsible: Pedro Sánchez ha salido casi entero de su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado, mientras que el PP ha perdido una importantísima baza para reforzarse como un partido fuerte en su labor de oposición. Sánchez admitió sobres en metálico pero aseguró que presentó recibos, se negó a contestar si su hermano residía en Portugal y dudó del rigor de algunos jueces aunque defendió a la gran mayoría de ellos. Se defendió bien ante senadores que, en su afán de cercarle, no le dejaban ni responder.

La elección del Alejo Miranda como portavoz en la comisión de investigación no ha sido acertada. Ha hecho bueno el dicho de que la experiencia es un grado. Dar esa responsabilidad a un senador que se estrena en esta legislatura, cuando se trata de una Cámara plagada de hombres y mujeres que han tenido cargos de responsabilidad de partido y de gobierno, ha sido un error. Miranda parecía un parlamentario sin control, que no dejaba contestar a Sánchez. Miranda utilizó una verborrea tan imparable que se notaba incomodidad en algunos compañeros.

No estuvo mejor el portavoz de Vox, ni la de UPN. La derecha ha mostrado su cara más confusa, más desordenada, más atropellada. La sensación que queda tras seguir la sesión del Senado es que la única esperanza de Feijóo para alcanzar La Moncloa es el rechazo a un Pedro Sánchez que ha cometido toda clase de fechorías, aunque a lo mejor no son delitos. Ha sido observador impasible de actuaciones que provocan vergüenza, se ha rodeado de personajes que se mueven en las peores cloacas, incluidas las de la prostitución pagada con fondos públicos, y de colaboradores que han manejado cantidades apabullantes de dinero de procedencia no aclarada. Sánchez además tiende al escaso respeto a las leyes y a las normas de la democracia.

Pedro Sánchez defendió a su mujer y a su hermano con firmeza, pero no pronunció palabra en favor de Koldo, Cerdán y Ábalos, presumiendo de que había actuado de inmediato cuando conoció actuaciones que no le parecían correctas. Su estrategia la centró en atacar al PP. Abusó del tono y el lenguaje mitinero, pero no ha salido mal parado de la comparecencia. Más por los fallos de los adversarios que por propios méritos.

Si Feijóo no toma decisiones urgentes sobre su equipo y estrategia, lo va a pasar mal cuando lleguen las fechas electorales.