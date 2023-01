Dicen que la alegría en política dura un cuarto de hora y en fútbol dan para una semana. El alcalde de Sevilla ha vivido una semana de alegría. No por las victorias de su Sevilla en la Liga, que también, porque Muñoz es tela de sevillista y estos días, entre unas cosas y otras, está más contento que Pepe Castro. El presidente, por cierto, ha cogido aire en los tres últimos partidos del torneo de la regularidad y bien que nos alegramos. El alcalde anda henchido de gloria por asuntos de la política local: la aprobación del presupuesto, la firma del convenio de financiación de una nueva línea del Metro, el comienzo de las obras para viviendas en los terrenos de la antigua algodonera de Alcosa y en la antigua Fábrica de Vidrio de la Trinidad...

Hasta se ha retratado con Olivia Palermo en Simof, que publicó la foto con el Mayor of Sevilla en su cuenta de 7, 7 millones de seguidores. Eso es una bulla y no la que se forma al cruce del Silencio con el Gran Poder en el Duque. La semana fantástica del alcalde está muy bien, pero la verdadera prueba será la primavera. Y bien lo sabe este Antonio que es a Chaves lo que la torre de la iglesia de Moguer a la Giralda, de la que Juan Ramón decía que vista de cerca le parecía una Giralda mirada de lejos. Pues yo veo a Muñoz de cerca y me parece Manolo Chaves visto de lejos. Mejor así, mucho mejor, porque sería peor que nos recordara al que duerme en la Moncloa plácidamente pese a tener sentados a seis ministros de Podemos a su vera, siempre a la verita suya.

Pues Antonio Muñoz debe saber que la semana que debe ser fantástica es la Semana Santa, donde la ciudad se juega mucho más que en los Goya. Esos días tendrá que tener tensionados a todos los servicios municipales y desde mucho antes presionar a la Subdelegación del Gobierno para que no falte un policía. En la primavera sale el sol, se debe ir el frío y se debe ver la potencia de un gobierno. Casos ha habido de flagrantes bajadas de guardia, como ocurrió en 2015. Muñoz dijo el pasado año que las fiestas mayores le quitaron el sueño. Por eso salieron muy bien. Pero acciones rentables en el pasado no garantizan el éxito en tiempos posteriores. Por el bien de todos esperamos su éxito porque será el de la ciudad. Por la importancia que las fiestas tienen para el PIB de la ciudad... Y por los niños que han dejado de participar en la Madrugada por el miedo de sus padres a la que siempre debió ser la noche más hermosa. Inicie obras, sonría en los Goya, construya casas... pero no olvide dónde nos jugamos eso que hoy se llama la “marca”.

Que la Semana Santa no sea la “muy desconocida” por las nuevas generaciones. La Semana Santa es nuestra champions, alcalde. No es un enfoque rancio o hiperlocalista. Es que basta meter la pata esos días para comprobar su repercusión.