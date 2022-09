Un sevillano olvidado en vida

Hay cosas en las que conviene actuar como ante el toro: en corto y por derecho. Por eso diremos alto y claro quién ha sido el gran ausente de las conmemoraciones de la gesta de Elcano. Y eso que las ha habido en dos tiempos, para celebrar la salida y el regreso. Incluso para celebrar la estancia de las naves en Sanlúcar de Barrameda antes de partir definitivamente y también la llegada. ¡Fíjense si ha habido actos y ocasiones! Pues en ni uno he visto a Juan Salas Tornero, que fue el primer sevillano que hace más diez años ya estaba moviendo hilos para conmemorar la gesta y alertar desde su puesto de dirigente empresarial de la necesidad de no dejar pasar por alto la efemérides. ¿Nadie se acuerda de quién fue el primer presidente de la Fundación Nao Victoria? Muchos lustros antes de la conmemoración ya estaba Juan Salas encargando la réplica de la Nao con el empeño de concienciar al personal de la hazaña de aquella primera vuelta al mundo. La Nao se abrió a la visita con un gran éxito de público, fue incluida en actos oficiales, institucionales y de promoción del empleo entre jóvenes, y hasta reproducida en miniatura de plata para ser lucida por la Virgen de la Victoria, por dar solo algunos detalles.

La misma fundación promovió la construcción del Galeón Andalucía, reproducción de un navío del XVII, que representó a la región en la Exposición de Shanghai de 2010. Todavía recuerdo el entrañable acto en la Catedral de Sevilla en septiembre de 2011. Se colocó entonces una placa en la capilla de la Antigua para recordar a los 18 hombres que regresaron. Fueron años de mucha actividad. Juan los vivió intensamente, porque cualquiera que lo conozca sabe que era y es todo lo contrario a un sevillano conformista e indolente. No se conforma con estar en los sitios, ese estar por estar del figurón, sino en estar de forma productiva. En los puestos y con la experiencia se deben hacer cosas sustanciales. Con la fundación Nao Victoria hizo muchas y bastantes años antes de la conmemoración de la salida de Magallanes, Elcano y sus hombres. Pero nadie se ha debido acordar. Me recuerda a aquel comisario de cierta exposición universal que se hartó de trabajar y luego no lo invitaron a la inauguración. Si en España enterramos la mar de bien, en Sevilla olvidamos divinamente. Se hace el vacío de pronto y se te vi... tararí.

El tramo de sevillanos olvidados en vida debe formar ya de tres en tres con su estandarte y cuatro varas. Qué menos que haberse acordado del gran promotor de la fundación en alguno de los actos. Ni para un cuadrito, oiga. Y eso que Juan no es que no haya sido generoso, es que ha sido espléndido como pocos.