Como reza el himno de la Universidad de la que quiere ser rector el profesor Manuel Marchena, el que mandaba de verdad en Urbanismo en los años del alfredato y no como ahora, que los de allí parecen la Patrulla Canina sin tornos, ni orden, ni concierto y lo que diga Valdivieso, que me ha salido un pareado sin haberlo intentado. Pues como arranca el himno hay que felicitar al alcalde con toda justicia. Alto, claro y en latín: Gaudeamus igitur! Están poniendo los toldos en la calle Sierpes y no ha hecho más que empezar abril. ¡Muy bien hecho, Oseluí! ¡Alegrémonos todos! Eso es liberarse del síndrome del ratón en la rueda. Muchos alcaldes son como el hámster que no para de impulsar la ruedecita y no sabe salirse de ella. Siempre los mismos errores, los mismos asuntos, las mismas polémicas. Se trata de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Nada más. Y nada menos. Viene el verano, que en Sevilla siempre es duro, y se ponen ya los toldos. Eso es lo que tiene que hacer un alcalde. Déjese de debates sobre la ampliación de la Feria, porque nos hartamos de ver casetas despobladas desde el jueves. Déjese de hacer una consulta popular mal llamada referéndum y equivocadamente denominada “cuestación”, como refirió el dilecto Alés, delegado de Fiestas (interminables) Mayores. Me recordó a aquel concejal que aludió a la calle "Órfila", todo un capitular esdrújulo.

Déjese de desmentir con maquillaje verbal sus propios informes internos, como el del absentismo laboral en Tussam. Hay que salirse de la rueda, no hacer el hámster. Hay que ir a los asuntos capitales (que diría Rajoy) de la gestión municipal. Nos hemos tragado la Feria larga porque el alcalde Espadas cedió al grupo de presión de los hoteleros. Al menos que haya taxis en cantidad por las noches. ¿Es capaz el gobierno local de garantizar no sólo los autobuses, que suelen ser un modelo muy eficaz de desplazamiento todas las ferias? ¿Mantendrá el gobierno el retén de la Policía Local en la parada de la portada hasta entrada la madrugada para evitar peleas en la cola de espera? Hagan como con los toldos, ser previsores y eficaces, prever las necesidades. Alés debe estar pendiente de todos estos asuntos como lo está de instar a los concejales de su partido a quitarse la medalla corporativa al dejar la presidencia de la Ciudad en la Plaza en Semana Santa: “¡Medallas fuera que no estamos en el Rocío!”. Salgan de la rueda de los absurdos, salgan, que esto es política municipal pura y dura. Autobuses, taxis, sombra, limpieza, policías locales... Que cunda el ejemplo de los toldos.