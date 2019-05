La 'tasa single' en clave electoral

Busco novio para comer paella (mínimo dos personas)". No es una fake. Vivir solo es caro. Porque no compartes gastos, porque la comida se echa a perder en la nevera, porque los sueldos mileuristas dan para lo que dan... Los compañeros de Verne han puesto cifras, reflexiones y rostros a una realidad que cada vez se extiende más entre jóvenes y mayores. El eje del reportaje que publicaban este fin de semana eran los crecientes hogares unipersonales y la transformación sociodemográfica que se está produciendo de forma acusada en los países con mayor nivel de vida. No es ninguna casualidad que los reportajes de cohousing y coliving se conviertan en un puntal de tráfico nada más saltar a la web.

Ni que China, por situarnos en uno de los países que sirven de alerta a nivel mundial, ya esté ensayando fórmulas de geriátricos "con habitaciones y baño alquilables" orientados a mitigar la soledad de la población más envejecida y ofrecer una opción de emancipación a los jóvenes. Una (supuesta) ganga que alienta un nicho de negocio billonario en el gigante asiático.

La vida del single es dura. Por los motivos más íntimos y por los más prosaicos. Es como un virus. Ni siquiera una abstracción tan compleja como el poder se escapa a esta caprichosa nueva enfermedad. Sólo tenemos que sumergirnos en la fontanería de los partidos para comprobarlo. Pablo Iglesias ha necesitado tres batacazos electorales consecutivos para despertar. Para descubrir que los proyectos "personalistas" son poco pragmáticos, que hay que curarse de las "adolescencias" y de las "miserias". Que hay que "remar colectivamente" porque "la división resta y la suma multiplica".

Demasiado tajante y optimista, tal vez, tratándose de un terreno tan maquiavélico como la política. Más aún si tenemos en cuenta las negativas experiencias que Podemos e IU están sumando en muchos territorios cuando se han quedado por debajo de los resultados que lograron presentándose por separado -dos y dos no siempre suman cuatro-. Pero hay un trasfondo en su reflexión poco contestable: cuanto más divididos y fragmentados van los partidos a las urnas, más votos se tiran por la borda.

No nos escudemos en la ley d'Hondt. Las guerras internas, los ajustes de cuentas y las revanchas personales se pagan en las urnas. Es la tasa single de la política. Y la consecuencia la estamos viviendo en ayuntamientos de toda España: demasiados solteros buscando pareja para comer paella...