Entre la cantidad de perlas cultivadas que Joaquín Moeckel soltó durante el mano a mano con el subdirector de este periódico me quedo con la dolorosa declaración de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Me refiero por supuesto a cuanto concierne a la mayor fiesta de Sevilla, su Semana Santa. Y un servidor de Dios y de usted, querido lector, no puede más que sumirse en su particularísimo mar de recuerdos y rescatar del arcano momentos vividos al calor de una barra en plena Madrugada. Y se siente nostalgia recordando cómo Antonio Ordóñez y Cayetana Alba compartían chocolate y churros en Los Quintero, o cómo a esa hora se entonaba Caracol en la whisquería de Juan Pinterra. ¿Y por qué han de ganar los malos esta batalla de la Ley Seca en perjuicio de los buenos que saben estar?, ¿por qué?