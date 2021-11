Administración aislada

Hace unos días se publicó un artículo amplio y muy completo de algo que nos parece de gran importancia. Nos referimos a la enorme dificultad que sigue existiendo para comunicarnos con la Administración. Ya ha pasado lo peor del Covid y ya va siendo hora de que se vuelvan a poner en funcionamiento los canales de comunicación habituales y a ser posible mejorarlos. En el periódico se insinúan las soluciones y nosotros pensamos exactamente igual: por favor, que los trabajadores de la Administración vuelvan físicamente a sus puestos de trabajo. Entre sus funciones principales está la de atender a los ciudadanos. La segunda medida, unida a la anterior, es que vuelvan a recibir a los ciudadanos y que vuelvan a ponerse al teléfono. Sí, sí, el teléfono casi ha desaparecido como medio de comunicación: los funcionarios están en sus casas trabajando, prestan gratuitamente sus ordenadores pero se niegan a prestar también sus teléfonos. ¿Quién entiende este desastre? No todo se soluciona con lo digital (cuando existe). El hecho es que los demás sectores laborales han normalizado de nuevo su funcionamiento mientras que la Administración, pagada por todos, sigue sin reaparecer, excepto honrosas excepciones. Para muestra, un botón, que además nos afecta directamente como empresarios del mundo de la cultura. El ICAS del Ayuntamiento de Sevilla, que se ocupa (o eso debería) de la Cultura de Sevilla, sigue siendo algo inasequible, cerrado, donde nunca hay nadie que informe ni, por supuesto, que responda a los teléfonos. Alguien debe responder a esta situación, esto es intolerable. ¿Y la famosa transparencia donde quedó? ¿Nadie responde del ICAS, no hay alcalde ni concejal de Cultura ni responsable del ICAS? ¿Por qué no se hacen públicas las normas de comunicación? Esto es intolerable y algo sospechoso. Gracias por servir de altavoz a nuestra indignación y a la de otros muchos.