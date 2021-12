Sobre el Balón de Oro a Alexia Putellas

El lunes conocíamos la noticia de que Alexia Putellas ganaba el título más importante a nivel individual de fútbol. Sí, como muchos titulares mencionan, era la segunda persona española en recibir el premio. Pero, ¿por qué tanta comparación? En España siempre tendemos a compararnos. Alexia ha ganado el premio más importante a nivel individual que podrá ganar en toda su carrera. ¿Por qué no nos centramos sólo en eso en vez de compararla con un futbolista que ganó el premio hace 60 años, en otro mundo y en otro fútbol? Centrémonos en que el fútbol femenino español es de lo mejor que hay y que es igual de importante que el masculino. ¿Por qué no se habla este año de que el F.C. Barcelona femenino ha tenido más representación en la gala del Balón de Oro que el masculino? Porque todavía parece que el fútbol femenino no es igual que el masculino.