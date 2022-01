Consumismo exagerado pos-Navidad

Tras las fechas navideñas parece que hay una revolución consumista en las mentes de millones de personas. Como no ha sido suficiente todo lo que se ha comido, bebido y comprado para regalar en Navidad, pues comienzan las compras en las rebajas y la cuesta de enero se hace aún más costosa para muchos. Hay bastantes personas y familias enteras que piden créditos para las rebajas. En muchos casos se compran cosas que no son necesarias en absoluto y que no se van a utilizar por el simple hecho de que están más baratas y atraen la atención para ser adquiridas. Mi pregunta es: ¿tiene que ver la educación que recibimos en casa, en las escuelas, en los medios de comunicación e internet con estas compras absolutamente innecesarias que muchas veces arruinan a tantas personas? Mi respuesta es claramente positiva. La educación y el ejemplo que damos los familiares , el profesorado y los medios de comunicación y las redes son clave en el comportamiento consumista de millones de personas. En tiempos pasados y en países en subdesarrollo hoy en día el principal objetivo era y es comer, beber, tener un techo y sobrevivir a ataques de animales, enfermedades de todo tipo y desastres naturales. Sin embargo, en la sociedad "avanzada" aparecen necesidades innecesarias que conllevan en muchos casos intentos de llenar vacíos psicológicos ante problemas muchas veces relacionados con relaciones humanas e interpersonales tóxicas, con frustraciones de diversa índole o con la necesidad del ego de mostrar que cuanto más se tiene más poderoso se es. Todos sabemos que nacemos sin nada material y nos vamos sin nada material cuando finalizan nuestras vidas. Lo que verdaderamente nos llevamos y la huella que dejamos en los demás son las buenas acciones, los buenos momentos y los recuerdos de haber tratado de ser personas válidas, bondadosas y de ayuda para otras personas durante el trayecto de nuestra vida. De hecho, se ha demostrado a través de estudios estadísticos y psicológicos que hacer el bien a los demás es lo que mayor felicidad provoca en el ser humano. Por consiguiente, podemos concluir que el excesivo consumismo y materialismo tiene un trasfondo mucho más profundo en las mentes y los corazones de las personas del que habitualmente se comenta. Dejo estas preguntas en el aire: ¿Qué opina sobre el consumismo exagerado? ¿Cree usted que la educación recibida en nuestras vidas tiene que ver con dicho consumismo extremo y el ansia por acumular cosas materiales? ¿Usted piensa que está involucrado en este consumismo sin límites?