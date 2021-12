Como no teníamos bastante con la cantidad de partidos políticos que aparecen, en cada uno de ellos no es raro encontrarse con maneras diferentes de llevar a cabo su ideario, con lo que no es de extrañar que el número siga creciendo. Va a haber tantos partidos como españoles. Todo el que adquiere cierto mando en su facción tiende a hacerse con el control sin importarle la mala imagen. Más que servidores públicos son competidores por el poder.