"Mi objetivo en los juegos es mi bienestar. Siento que no disfruto tanto como antes. Estoy más nerviosa cuando compito. Sé que hay más cosas en la vida que la gimnasia". Con estas palabras se despedía de los Juegos de Tokio la gimnasta norteamericana Simone Biles (aunque días más tarde confirmaría su presencia en la última de las pruebas individuales) después de tener una mala actuación por ese ataque de ansiedad que a veces produce la alta competición en los deportistas de élite. Un asunto al que no se está dando la importancia que tiene. Y es que les exigimos mucho y no le permitimos nada, olvidándonos que son personas. Cuando alguien de la familia o algún allegado comete un error, le ofrecemos nuestro cariño y tratamos de consolarlo para que pase el bache de la mejor forma posible. Cuando el error lo comete un deportista de nuestra devoción, tendemos a vilipendiarlo sin tener en cuenta el daño que le podamos causar.