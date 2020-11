Una cara ‘conferencia’ en Urgencias

La situación empieza cuando un miembro de tu familia ha dado positivo, llamas al centro médico para hacerte la prueba y te dicen que en este caso no tienes que pedir cita, que entres por Urgencias y te atenderá un médico y el mismo te hará la prueba. Pues bien, decide ir al centro por la puerta de Urgencias, le preguntan qué es lo que desea, la pasan a una sala y le dicen que cuando suene el teléfono que lo coja, que será el médico.

Efectivamente, el médico le pregunta qué síntomas tiene, le dice que un familiar ha dado positivo, y que además esta mañana tenía 38º de fiebre, pero que se había tomado un paracetamol y, por ello, ahora no tenía fiebre. El médico le dice que no es necesario realizar la prueba, porque se da por seguro que Vd. también dará positivo, y le manifiesta que si persistiera la fiebre o si tuviese disnea, que acudiera de nuevo a Urgencias (no será a la suya).

Así termina la visita telefónica y le dice que espere, que le dará un informe. Es cuando el médico, al ir al mostrador a tratar algo con la señorita, ve a la paciente, le pregunta si es Margarita y le dice que ahora le dará el informe. (Ésa es la exploración física realizada por el médico).La conferencia tuvo un coste de 80 euros. Señores, así está actuando la competencia de la Seguridad Social. Con esta actuación, ¿cree alguien en la recuperación de la gestión pública? (o mientras peor te vaya a ti, mejor para mí). Este hecho ocurrió en la Cruz Roja de Capuchinos.