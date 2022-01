El caso Djokovic

En el caso del tenista serbio Novak Djokovic, yo lo tengo muy claro. Un país que discrimina y veta a deportistas extranjeros por no estar vacunados no está capacitado para celebrar una competición internacional. Y menos aún si el discriminado es el máximo favorito, el que presuntamente ganará. A eso se le llama adulterar una competición. Curiosamente, nadie dice que Djokovic no está contagiado, y para mí esa es la clave, pues si lo estuviera, la discusión no tendría color. Como persona vacunada con las tres dosis, respeto profundamente a los que no han querido hacerlo por los motivos que sean. Jamás vi tanta intolerancia. Los ciudadanos debemos informarnos y libremente tomar una decisión sin ser coaccionados y tener derecho a equivocarse, aunque en este asunto, la coacción, la discriminación y hasta el apartheid de los no vacunados, desgraciadamente, se ha impuesto.