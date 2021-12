La crisis de los veinte

En la década de los veinte años hay multitud de estilos de vida: algunos estamos independizados, otros aún en casa de nuestros padres, algunos se casan y otros incluso tienen hijos. Nuestros padres nos preguntan qué planes de futuro tenemos pero no sabemos ni qué vamos a hacer al final del día. Llega el viernes y preferimos quedarnos en casa de lo cansados que estamos debido a un trabajo precario y la imposibilidad de poder optar a más por la falta de experiencia, que no podemos adquirir porque no nos contratan en ningún sitio por no tener experiencia. Nos sentimos depresivos, con ansiedad y estrés debido a la presión social y a un futuro incierto.