Podrían aprender de Ibai...

El fenómeno Ibai sigue su curso. Hace unos días anunciaba su próximo evento: las campanadas. El año pasado ya protagonizó un gran éxito en su canal de Twitch, desde su casa, con más de medio millón de espectadores. Los que conocen a Ibai Llanos saben que se supera reto tras reto. Por eso, el 31 de diciembre podremos tomar las uvas en la Puerta del Sol a través de su canal de Twitch, junto a un gran protagonista de la Nochevieja: Ramón García. Ibai ha conseguido juntar esos dos mundos, stream y televisión. La televisión se frustra con las nuevas plataformas, pero no se ve plasmada ninguna acción para luchar contra ello. Sólo hay signos de comodidad y asentamiento en su propia realidad, mientras que Ibai consigue superar su nivel y llevarlo a todo tipo de audiencias con esfuerzo, ideas novedosas, invitados… Sabemos que las campanadas no serían lo mismo sin Anne Igartiburu o la incógnita del look de la Pedroche, pero pasa el año (nunca mejor dicho) y nada cambia. Ibai evoluciona y revoluciona Twitch, ¿por qué la televisión no le toma de ejemplo?