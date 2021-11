Un testimonio y un acto conmovedores

Estamos ya en noviembre, mes que lo hemos iniciado (como es tradicional) con la fiesta de Todos los Santos y de inmediato por el día de los difuntos, estando dedicado todo él a las personas que han dejado esta tierra. Como creyente me pregunto muchas veces si merece la pena seguir en este mundo. Y eso fue lo que debió meditar la madre de la niña fallecida en un trágico accidente en la puerta de un colegio de Madrid. Aún sigo impactado por el suceso, en el que, por una equivocación fatal, una pobre mujer atropelló a tres niñas a la salida de un colegio. Una de ellas murió. Pero si es impactante este terrible accidente, no lo es menos el ejemplo de la madre de la niña fallecida, que, cuando su hija agonizaba en el suelo, tuvo tiempo de abrazarla y despedirse de ella. Pero lo siguiente que hizo fue dar otro abrazo, esta vez a la pobre mujer que, por un error del que probablemente no se olvidará jamás, había atropellado a su hija. ¿Habrá gesto tan grande, tan humano y tan maravilloso?