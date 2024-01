Si no llueve durante un mes de forma continuada y sostenida, este verano tendremos restricciones para el consumo humano. En Sevilla, por ejemplo, las primeras medidas se adelantarán a después de la Semana Santa y consistirán, de momento, en la bajada de la presión en determinados tramos horarios. Salvo que ocurra un milagro no parece que en la próxima primavera vaya a llover lo que se necesita, todo lo más episodios como el de esta semana, que suponen un alivio y limpian la atmósfera pero que ni de lejos resuelven el problema. Lamentablemente, hay que prepararse para afrontar un verano con menos agua y mentalizarse de que esta puede que no sea una situación pasajera. Lo que distingue a esta sequía de todas las anteriores es que por primera vez hay datos que hacen presuponer que no se trata de una circunstancia coyuntural, sino que responde a un fenómeno relacionado con el cambio climático, que afecta de forma muy acusada a regiones como Andalucía. Nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con escasez, lo que conllevará cambios que afectarán tanto al normal desenvolvimiento de la vida ciudadana como de la economía. El agua tendrá que usarse sin permitir despilfarros y al ser un bien escaso su precio tenderá a subir. En sectores como la agricultura, el importante aumento de superficie de regadíos que se ha registrado en las últimas décadas se demostrará insostenible y la industria tendrá que autoimponerse sistemas eficaces de ahorro. La adaptación a la sequía, tanto a la actual como a las que inevitablemente vendrán, es el principal reto que tiene planteado Andalucía. El presidente Juanma Moreno lo ha reiterado durante los últimos meses y es una realidad que no se le escapa a ningún andaluz. Las restricciones anunciadas para este verano, por ahora de características muy suaves, serán el anuncio de otras más severas que se tendrán que ir imponiendo en función de la evolución de las reservas.