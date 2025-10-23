Crisis de confianza

De las muchas derivadas que se desprenden del escándalo de los fallos en el cribado de cáncer de mama, convertido ya en un argumento que centra el debate político nacional, quizás el más preocupante y el que requiere de medidas más urgentes y contundentes sea la pérdida de confianza en el sistema sanitario. Hace ya casi un mes que el caso saltó a la opinión pública y durante estas semanas ese clima de desconfianza no ha dejado de crecer, a pesar de los esfuerzos de la Junta por trasladar, con escasos resultados, la imagen de que se está actuando con medidas inmediatas y efectivas, como la incorporación de nuevos profesionales, aunque van a existir muchas dificultades para encontrarlos en el mercado. Los desencuentros de la Junta con la principal asociación andaluza de mujeres víctimas de ese tipo de patología, la desaparición de pruebas diagnósticas y el hecho de que el tema haya entrado en vía muerta añaden nuevos elementos de incertidumbre que no ayudan a restablecer un mínimo de sosiego para alcanzar cierta normalidad. Tampoco contribuye a recuperar un mínimo de confianza que este escándalo se haya politizado hasta extremos muy altos. En la sesión de ayer de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados se evidenció hasta qué punto esta crisis se ha convertido en tema de controversia nacional que está lejos de amainar. Por otro lado, la negativa de varias comunidades gobernadas por el PP, en un movimiento encabezado por Madrid, de enviar al Ministerio de Sanidad los datos sobre los cribados en sus respectivos territorios, arroja nuevos elementos para la tensión, en una maniobra poco comprensible desde el punto de vista de la transparencia en una cuestión de indudable interés ciudadano. En este clima tan enrarecido es muy difícil restablecer la confianza en el sistema sanitario. Racionalizar el debate y ofrecer señales de que las cosas se están haciendo bien son tareas urgentes. Nos estamos jugando la propia credibilidad de la sanidad pública.