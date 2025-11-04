Mucho más que un plato de comida

Ymucho más que una herramienta para la conciliación familiar. El comedor, y por extensión, el espacio de mediodía escolar, es un enclave de derechos en el que, además de alimentarse, niños y niñas se educan, conviven y juegan en un entorno que debe garantizar la protección y el buen trato.

Así lo señalamos en el informe Comer en el cole: alimentación, educación y equidad.? La visión de niñas, niños y adolescentes sobre el ?espacio comedor, y en la campaña Espacio Comedor 5 Estrellas. En una encuesta realizada a más de 1.600 adolescentes de entre 12 y 18 años, el 94,5% reconoce que el comedor aporta beneficios, entre los que destacan la conciliación familiar y la creación de amistades. Sin embargo, los resultados a nivel andaluz muestran muchas carencias en este espacio, cuya valoración media apenas alcanza un 2,8 sobre 5, siendo la media estatal de un 3,03. ¿Iría usted a comer a un restaurante que aprueba por los pelos con reseñas negativas por parte de sus clientes? Por eso mismo, creemos que es importante saber por qué, después de más de mil comidas a lo largo de la primaria, el espacio comedor no recibe una valoración más positiva por parte de sus usuarios.

En materia de alimentación, aunque un 80% de niños y niñas consultados en Andalucía considera que la comida es saludable y variada, uno de cada tres la valora como “mala” o “muy mala” y solo uno de cada cuatro la califica como “buena” o “muy buena”. “La comida era muy procesada, como si llevara mucho tiempo ahí”, nos comenta Pablo, alumno de 14 años, visibilizando la preferencia de muchos niños y niñas por la comida elaborada en el propio centro frente a la que llega a través del catering.

La normativa de convivencia y la figura de las monitoras y monitores también es clave en la experiencia del comedor escolar. Entre? sus tareas, uno de cada tres niños y niñas valoran que les? motiven a comer? y les ayuden a ?resolver los conflictos.? En el lado negativo, también una tercera parte afirma que tienen que comer deprisa y solo un 5% indicó que en el comedor no existía ningún tipo de castigo por incumplir alguna de las normas.

La encuesta también recoge las opiniones en cuanto a la participación infantil que se puede ejercer en este espacio. Aunque el momento del recreo después del comedor es uno de los pocos espacios en el que niños y niñas pueden decidir por sí mismos, la inmensa mayoría (98%) considera que se debería escuchar más su opinión. Dos de cada tres chicos y chicas andaluces que se quedan en el comedor valoran tener tiempo no estructurado y poder elegir a qué jugar, un valor más alto que en Cataluña (58%), Madrid (68%) o Comunidad Valenciana (60%).? Se trata de una oportunidad para darle protagonismo a la infancia y construir ciudadanía desde la escuela.

En la parte excluida, nos encontramos con miles de niños, niñas y adolescentes en Andalucía que ni siquiera tienen la oportunidad de vivir el espacio comedor de forma alguna, debido a la escasez de recursos de sus familias y a ?la insuficiencia de becas. Con un 19% de alumnado que recibe becas de comedor –por encima del 15% de la media estatal–, Andalucía afronta un reto importante en esta materia. A pesar del aumento llevado a cabo en la inversión en becas de comedor en los últimos años, pasando de los 44 millones de euros y 148.000 becas en 2020 a los 238 millones y más de 247.000 becas en 2024, en este curso 2025/26 más de 300.000 niños, niñas y adolescentes que viven en riesgo de pobreza en nuestra Comunidad Autónoma aún no tienen acceso a becas de comedor. Ante esta situación, Educo pide al Gobierno Autónomo de Andalucía que avance hacia un modelo de Espacio Comedor 5 Estrellas que sea universal y gratuito, integrado en el proyecto educativo, saludable y sostenible, con infraestructuras adecuadas y donde la voz de la infancia sea escuchada. La inversión necesaria para cubrir anualmente el espacio comedor para todo el alumnado de infantil, primaria, secundaria y educación especial sería de 1.218 millones de euros, por lo que a la inversión actual de 138 millones de euros actuales habría que sumarle 1.080 millones de euros. Esta inversión, equivalente a un 0,54% del PIB andaluz y a un 2,2% del presupuesto de la Comunidad Autónoma en 2025, supondría una apuesta por garantizar derechos básicos de la infancia y un avance para que Andalucía deje de ocupar el vagón de cola en inversión en educación.