Más de 40 municipios de Sevilla forman parte de la red de Viogén contra la violencia machista

En la lucha contra la violencia de género es fundamental que las administraciones vayan a una. Por esta razón nació en 2007 el sistema Viogén. Hasta ahora hay 40 municipios sevillanos integrados en él. Una incorporación que es importante y muy positiva en el camino contra la violencia machista. En Sevilla comenzaron a integrarse en 2011. Los primeros fueron La Rinconada y la capital. El tercero, en 2012, fue Lora del Río. Hasta 2015 no volvieron a incluirse municipios, en concreto, Las Cabezas de San Juan, Alcalá de Guadaíra y Carmona.

En 2016 se integraron Bormujos, Écija y Mairena del Alcor. Desde 2017 está Camas(aunque nunca han accedido); Gines y Utrera lo hicieron en 2018 y un año más tarde, Lebrija. A partir de 2020 el porcentaje de municipios incorporados ha ido en aumento. De hecho, ese mismo año pasaron a formar parte del sistema Benacazón, Brenes, Dos Hermanas, Isla Mayor, Osuna y El Rubio. Durante 2021 se sumaron La Algaba, Cantillana, Castilblanco de los Arroyos, El Coronil, Espartinas, Las Navas de la Concepción, Los Palacios y Villafranca, La Puebla de Cazalla y Salteras. Un año después fue el turno de El Cuervo y Fuentes de Andalucía; en 2023, Badolatosa, Constantina, Palomares del Río y Pedrera. En lo que va de año han sido La Campana, La Roda de Andalucía y Villamanrique de la Condesa.

Actualmente siete municipios están en proceso de integración. De ellos, tienen firmado el procedimiento de coordinación en Junta Local de Seguridad Alcalá del Río, La Puebla de los Infantes y El Saucejo. Entre los que han solicitado la integración pero aún no han firmado el procedimiento están Estepa, Valencina de la Concepción, Villanueva del Ariscal y El Viso del Alcor.

Según Julia Torres, responsable de Viogén en la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, es fundamental la implicación de las administraciones locales de los municipios, sobre todo la Policía Local, "porque es más fácil que sigan y conozcan a la víctima, no sólo pueden controlar su evolución, sino que la ven porque viven allí y conviven con ella y su familia. Por lo tanto, el seguimiento es muchísimo más cercano. Con su inclusión en el sistema Viogén tienen obligación de reflejarlo todo en el sistema. Todo volcado y de este modo, si hay alguna incidencia salta la alarma".

Julia Torres advierte que es necesario denunciar "porque hasta que las mujeres no denuncian no pueden entrar en el sistema Viogén. No sólo la propia víctima, sino cualquiera que tenga conocimiento de algún caso de violencia machista. Es muy importante este paso para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tengan conocimiento de los antecedentes, tanto la policía como la autoridad judicial".

En la provincia de Sevilla existen actualmente 5.247 casos activos en el sistema, de los cuales 1.507 ha sido dados de alta este mismo año y se han producido, hasta marzo 1.719 denuncias.

La atención a las víctimas a través del teléfono 016 en la provincia sumó en los seis primeros meses del año 1.693 llamadas pertinentemente atendidas, mientras el servicio telefónico de atención y protección de las víctimas Atempro sumó un total de 1.221 usuarias.

El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) que implementa la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior se puso en funcionamiento el 26 de julio del 2007, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, "de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género". Entre sus objetivos está aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en materia de violencia de género, de manera que la información de interés que se estime necesaria esté unificada. De este modo, se puede predecir el riesgo y, así, realizar seguimiento y protección a las víctimas en toda España.

Esta labor preventiva permite emitir avisos, alertas y alarmas, a través del "Subsistema de Notificaciones Automatizadas", cuando se detecte alguna incidencia o acontecimiento que pueda poner en peligro la integridad de la víctima. En definitiva, se busca establecer una tupida red que permita el seguimiento y protección efectiva de las mujeres.