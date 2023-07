Javier Fernández de los Ríos: "Sevilla no se puede quedar atrás"

Javier Fernández de los Ríos se va acostumbrando poco a poco a que le llamen presidente. Son ya muchos años como alcalde de La Rinconada tras algo más de una semana al frente de la Diputación Provincial de Sevilla. Una trayectoria política que le avala como municipalista con la ventaja de no haber sido nunca diputado provincial, por lo que es "un folio en blanco", como él mismo explica, en el que ya ha empezado a esbozar una ambiciosa hoja de ruta donde gobierno y gestión se dan la mano para poner a Sevilla "en el lugar que se merece".

Desde el mismo momento de su discurso de investidura ha pedido a la Junta de Andalucía que "mire a Sevilla a los ojos". No sólo en temas sanitarios, "donde es necesario darle una reconducción porque se ha quedado atrás la atención primaria en la provincia, con zonas sanitarias de la provincia que han pasado de 31 a 15 médicos ", sino también en el transporte. "Hay que crear, revisar y auditar todo lo referido al Consorcio de Transportes que es muy deficitario y donde los usuarios se quejan de que no hay ni frecuencia ni rutas que tengan lógica. Hay mucho que invertir porque Sevilla no se puede quedar atrás", explica.

También reclamó que la Junta de Andalucía "tiene que liderar el proyecto de construcción de viviendas contando con la Diputación y los ayuntamientos que están dispuestos a poner suelo, dinero y recursos, pero sin la Junta, que tiene la competencia, no se puede hacer. La Junta no ha tenido grandes compromisos con Sevilla desde que el PP está en el poder", afirma. Como político, se compromete a tener "lealtad institucional" y "mano tendida", aunque advierte que ésta tiene "ida y vuelta" para evitar "la confrontación política".

Un hombre de equipos

Fernández se define como un hombre "de equipos, porque rodearte de buenos equipos es garantía de éxito". Esta forma de trabajar "no personalista" es fundamental para compatibilizar los tres cargos que actualmente tiene: alcalde, presidente provincial y secretario general del PSOE de Sevilla. "Es muy importante el concepto de responsabilidad para poder llevar todos estos cargos. Vengo con mucha ilusión porque esto viene de los resultados electorales que el PSOE tuvo en la provincia de Sevilla el 28M. Llego avalado por mis mayorías absolutas en La Rinconada que son sin duda el trampolín que me ha traído hasta aquí".

El actual presidente de la Diputación ha conseguido cinco mayorías absolutas en La Rinconada, municipio en el que comenzó como concejal en 1995 para dar el salto a la alcaldía en 2007. "Fue cuando por primera vez puse mi cara en un cartel electoral, un momento que no se me olvidará nunca, fue muy especial", recuerda. Desde entonces ha gobernado siempre "con mucha estabilidad y con el cariño de la gente porque el voto es mucho más que una papeleta. Lleva unido un proceso de confianza y haberlo conseguido durante estos años, y con lo que ha caído en política, me enorgullece muchísimo", afirma.

Fernández de los Ríos sabe que la política empieza en los ayuntamientos "porque es la base sólida sobre la que se construye el edificio político del país. De hecho, cuando se hacen encuestas de valoraciones de políticos, los alcaldes o alcaldesas y concejales o concejalas son los que mejor parados salen. Sobre todo es la cercanía. Sean o no competencias tuyas, el vecino entiende que eres su representante y buscas soluciones. Otras administraciones están más lejanas".

Como político de primera línea municipal, es consciente de que la ciudadanía evalúa a los alcaldes y alcaldesas desde el momento de comenzar su mandato. "El pasado mandato ha sido tremendo, muy complejo. Con la pandemia los alcaldes tuvimos que gestionar el miedo propio y el ajeno, sacando fuerzas para transmitir esperanza a los vecinos ante la incertidumbre que generaba el Covid. No fue solo escuchar todos los días a los vecinos, que también, sino buscar soluciones en el ámbito social, tuvimos que inventar cosas que no sabíamos si funcionaban bien. La legislatura ha sido muy complicada. Los municipios han hecho un papel muy importante. Todos los que se dedican a lo local, independientemente de sus colores políticos, han estado a la altura de las circunstancias", asegura.

"Ser político local es muy difícil. Hay que tener una especial capacidad de resistencia. No tienes horas, los vecinos no entienden de competencias y te llegan todo tipo de competencias. Son 24 horas los 7 días de la semana. Te llevas muchas veces los problemas a tu casa. Tienes que estar hecho de una pasta especial y si no, duras muy poco en esto porque rápidamente tiras la toalla", afirma.

Por primera vez el PSOE no tiene la mayoría absoluta del pleno de la Diputación. Javier Fernández de los Ríos fue investido como presidente de la institución con los votos a favor del grupo socialista y el voto en blanco del resto del plenario provincial. "Entran en juego cuestiones que hay que resolver. Yo tenía dos objetivos: ser presidente e intentar tener las estabilidad suficiente para que esta administración funcione. Esto es política de otro nivel en el que estamos trabajando el grupo socialista para garantizar una legislatura tranquila donde llevar a cabo todos los proyectos que la Diputación tiene en mente desde la estabilidad que nos den todas las fuerzas políticas que quieran venir a enriquecer".

Desde el primer momento Fernández tendió la mano a todos los grupos, "aunque tenemos una prioridad desde la izquierda de buscar puntos de encuentro con Con Andalucía, no quita que cualquier propuesta, análisis o acción que venga a enriquecer el proyecto provincial tenga una buena acogida en este gobierno para conseguir un proyecto que represente a toda Sevilla vivan donde vivan la gente, voten lo que hayan votado el pasado 28 de mayo", advierte.

Plan Sevilla

En su forma de entender la gestión de la provincia hay dos ideas claras. "Hay que ser buenos, eficaces y eficientes en la gestión de dinero público y saber dónde queremos llevar la Diputación en los próximos años. Hay que tener un plan a corto y medio plazo hacia donde llevar las comarcas. No me puedo dedicar solo al día a día. Diremos cómo queremos que sea Sevilla a largo plazo e iremos dando pasos, a través de diferentes planes para conseguir ese objetivo".

Respecto a los programas creados a partir de remanentes existentes hasta ahora en Diputación, como Supera, Contigo y Actúa, Fernández se muestra esperanzado en que sigan y recuerda que una parte de ellos ha sido posible gracias a la gracias a la eliminación de las reglas fiscales hechas por el Gobierno. "Esto, unido a la flexibilidad a la hora de gastar un dinero que estaba retenido, permitió el uso de los remanentes. Si la voluntad del Gobierno de España sigue en esta línea -con los condicionantes del gobierno de Europa-, continuará ese uso de los remantes. Pueden seguir con los mismos esquemas, o no. Le he pedido al equipo de trabajadores y diputados de esta casa que inventen, innoven, que auditemos política y técnicamente lo que hemos hecho hasta ahora para que den respuesta a lo que realmente demandan los sevillanos".

La Gran Sevilla

Javier Fernández identifica "tres grandes realidades diferentes" en la provincia de Sevilla. Por un lado está la capital, "los ciudadanos de Sevilla también son gestionados por la Diputación y tendremos que hacer cosas porque hay mucho margen de mejora y barrios que necesitan una mayor implicación de la institución provincial", afirma. Después está el Área Metropolitana, de la que Fernández es un "firme defensor de la Gran Sevilla como un territorio al que se le pueden prestar servicios mancomunados para mejorarlos desde la economía de escala ". Sabe que existe "un ciudadano metropolitano que trabaja en un sitio, vive en otro, tiene su ocio en otro". Pero también están los municipios más pequeños "que en muchos casos están afectados por algunos desajustes relacionados con el reto demográficos donde tenemos que aplicar políticas que permitan asentar las personas al territorio y que se puedan quedar en su municipio si quieren".

En su hoja de ruta está encontrar "una cohesión interna territorial y social para que los sevillanos puedan vivir perfectamente con una razonable igualdad de oportunidades independientemente de su municipio". Indudablemente, el presidente provincial tiene "muchos frentes abiertos porque hay mucho que hablar en materias como agua, residuos, energía, prevención y extinción de incendios". Entre sus intenciones está conseguir una Diputación "más ágil, moderna, que los ciudadanos conozcan qué se hace aquí. Son muchos millones de euros los que se gestionan desde aquí para los municipios sevillanos y deben hacerse de la manera más eficiente para que tenga repercusión en el territorio".

Lobby Sevilla

La marca Sevilla turísticamente "está muy consolidada" aunque en su visión exigente de la política por ir "siempre a más" considera "que tiene margen de mejora y espacios para seguir avanzando en sus atractivos". Fernández pretende ir más allá. "Hay que crear una confluencia empresarial con la que seamos capaces de convencer de que esta provincia es un gran lugar donde invertir". Aquí deben implicarse las diferentes administraciones, sindicatos, empresarios, "para crear un lobby que permita dar a entender al exterior, a las empresas que no conocen nuestro potencial, que tenemos suelo, podemos desarrollar áreas de oportunidad para atraer empresas, que tenemos que seguir siendo fuertes y crecer en iniciativas para la aeronáutica ahora que tenemos la Agencia Aeroespacial, que podemos ser un gran lugar para la logística con el puerto y el aeropuerto". Todo esto generará riquezas y empleo de calidad "desde la digitalización y robótica porque Sevilla tiene un espacio productivo muy atractivo".

Para ello necesita también el apoyo de la Junta de Andalucía, una administración que le gustaría ver "más comprometida con la provincia. Me gustaría que el gobierno autonómico liderara el crecimiento aeronáutico como le corresponde e impulsara nudos logísticos como el de Majarabique, que está sin desarrollar, que rescate el POTAUS y saque áreas de oportunidad que se quedaron en el limbo, que se desarrollen las nuevas conexiones".