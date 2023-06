Javier Fernández toma posesión como alcalde de La Rinconada en su quinta legislatura

La nueva corporación municipal de La Rinconada tomó posesión este sábado en el Pleno de Investidura, en que el que el socialista, Javier Fernández, volvió a ser elegido, por quinta vez, como alcalde del municipio, tras otra amplia mayoría absoluta cosechada en las Elecciones Municipales del pasado 28 de mayo. El acto de investidura ha contado con la presencia del senador y secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, el también senador Antonio Gutiérrez Limones.

Las 12.191 papeletas depositadas en las urnas para la candidatura socialista, que se traducen en 16 concejales y concejalas, suponen el mejor resultado del partido socialista en cualquier municipio de España de más de 20.000 habitantes, lo que le otorga una gran fortaleza de Gobierno. Fernández, que también es secretario general del PSOE de Sevilla, contará de nuevo en su Gobierno con Raquel Vega, Francisco Manuel Díez, Noelia Ramírez, José Manuel Romero Campos, Mercedes Bueno, Antonio Marín, Trinidad Romera, Rafael Reyes, Trinidad Argota, Juan Carlos Expósito, Rafael Fernández, Reyes Romero y Fátima Vargas; mientras que se incorporan al mismo Francisco José Rodríguez y Minerva Calderón, secretario y secretaria general del PSOE y la Juventudes Socialistas de La Rinconada, respectivamente.

El alcalde electo, Javier Fernández, ha iniciado su intervención dando las gracias por el apoyo recibido en las urnas. “Estos resultados no son fruto de la casualidad, sino que responde a una forma de entender lo público desde la trasparencia, la honestidad, de escuchar a la gente. Nuestro proyecto ya empezó hace tiempo, y esto es un punto y seguido al trabajo que llevamos haciendo desde hace muchos años”. Fernández ha referido que “este proyecto es de izquierdas y vamos a poner cordones sanitarios por si alguien tiene la intención de dar pasos atrás en política social, igualdad y en la política que La Rinconada ha trabajado para que todo el mundo avance con dignidad”.

El primer edil también ha señalado que el Ayuntamiento basa su gestión en la responsabilidad, un municipio saneado, con deuda cero que apuesta por las políticas sociales que mejoren la vida de la gente. De su equipo ha resaltado que es “inconformista, valiente, preparado, honrado, que conoce a su pueblo, su idiosincrasia, sus necesidades, que vive aquí. Lo municipal es importantísimo, porque desde lo local se puede intervenir en lo global”.

El alcalde ha tendido la mano al resto de administraciones y ha referido que solicitará al presidente de la Junta de Andalucía el desbloqueo del Nudo Logístico de Majaravique, la ampliación de Aerópolis y la vuelta de las urgencias al centro de Salud de La Rinconada.

Para finalizar ha subrayado que “durante los próximos cuatro años vamos a continuar impulsando el municipio, poniendo a la ciudadanía y a las personas en el corazón de toda la acción política. La organización a la que represento no es nada si no tiene la capacidad de cambiarle la vida a la gente. Vengo ilusionado, como el primer día, no he perdido ni un solo ápice de ilusión para seguir construyendo un gran pueblo, con principios, valores y donde todos podamos caminar en la igualdad”.

La portavoz del PSOE, Raquel Vega, ha destacado que “venimos a este pleno con la fuerza de la gente, con toda la fuerza de la escucha activa. Estamos cuatro años en la calle, escuchando, al servicio de este gran pueblo, traemos la voz de los colectivos, las empresas, las entidades, la gente… Venimos a trabajar duro, para estar a la altura de la confianza recibida, para servir desde la convicción de las ideas y el corazón. Al frente de un Gobierno local que defiende la política útil, la gestión, la solvencia y la estabilidad. Venimos a defender una socialdemocracia, moderna, europeísta, con valores y que garantiza el avance”. Vega también ha enumerado tres ideas: un modelo que empodera una economía justa al servicio de las personas; el gobierno de las familias, que trabaja para la modernización del municipio; un gobierno robustamente feminista, orgulloso, diverso y que combate la violencia de género.

El PSOE sumó el 70,79% de los votos emitidos, mientras que, por detrás, a casi sesenta puntos porcentuales de diferencia se sitúa el Partido Popular, con el 11,32 por ciento de los votos, 1.951 papeletas que se traducen en dos concejales de oposición que son Joanna Moreno y José Enrique Soriano. Le sigue con 1.676 votos, Con Andalucía, la coalición formada por Izquierda Unida y Podemos que, por separado sumaron tres ediles en 2019 y que, en estos comicios, se quedan en dos, con un 9,73 por ciento de apoyos, 1676 votos, continúa Francisco Ignacio Ruiz González y entra por primera vez Sheila Guerrero Garzón. Por último, Vox entra en el plenario de La Rinconada, con 1.140 votos, que se traducen en un 6,62 por ciento de apoyos y un concejal, Amador Manuel Martínez.

La representante del PP, Joanna Moreno, ha dado las gracias a los 1.951 vecinos que han votado su candidatura y ha subrayado que va a trabajar y mantener la mano tendida y puertas abiertas a todos los ciudadanos y ciudadanas de La Rinconada, porque el pueblo debe ser escuchado siempre. También ha afirmado que como principal partido de la oposición van a fiscalizar, cuestionar y poner alternativas al gobierno actual. Escuchando a la ciudadanía, en las calles, luchando por la transparencia, equidad e integridad, con el compromiso de trabajar para promover la calidad de vida, el medio ambiente y el patrimonio, de La Rinconada.

Francisco Ignacio Ruiz González, de Con Andalucía, ha iniciado su discurso recordando al poeta Miguel Hernández y ha apelado al espíritu de la República frente a la oscuridad de un pasado que tiñe de grises la vida de la gente. Ha hablado de confluencia para ampliar los límites, para forjar cadenas de progresos, tender puentes entre el gobierno y la calle, defender los derechos, poner la rodilla en tierra y soportar cualquier peso con la fuerza del titán. Para el concejal de Con Andalucía es necesario dejar de ser simples espectadores e implicarse en la propuesta más allá de la protesta. Su programa se traduce en acciones necesarias para que La Rinconada sea un lugar mucha más digno, respetuoso y humano. Ha tendido su mano a la ciudadanía y al Gobierno local para parad el fascismo.

En cuanto al representante de Vox, Amador Manuel Martínez, ha destacado el sistema electoral español como de los mejores del mundo y ha agradecido a la ciudadanía que ejerza su derecho a voto y siga confiando en las instituciones pese a la deficiencia política. Sobre su partido ha señalado que es una herramienta para ayudar al municipio y ha destacado que actuarán con honestidad, lealtad institucional, y con vocación de servicio a los vecinos. Un reto que acepta con ilusión y ganas, desde la humildad, y con el convencimiento de estar preparado para afrontarla, defendiendo los principios de Vox, los intereses de La Rinconada y la ciudadanía.