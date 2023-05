La Mesa Provincial de la Sequía autoriza agilizar nuevas obras de emergencia por 12 millones

La Mesa Provincial de la Sequía de Sevilla ha dado el visto bueno a agilizar las actuaciones contra la sequía por parte de la Diputación de Sevilla y a ejecutar nuevas obras de emergencia por un presupuesto superior a los 12 millones de euros principalmente en aquellos municipios no integrados en ningún sistema de aguas, situados en la Sierra Sur, La Campiña, Sierra Morena de Sevilla y Vía de la Plata.

Estas nuevas obras de emergencia que la Diputación ha presentado a la Mesa y que podrían tener que ponerse en marcha este verano son las siguientes:

Mejora de la estación de tratamiento de agua potable de Badolatosa , para la eliminación de sulfatos (comarca Sierra Sur)

, para la eliminación de sulfatos (comarca Sierra Sur) El nuevo abastecimiento a Montellano desde el Consorcio de Aguas del Huesna en El Coronil (comarca Sierra Sur)

desde el Consorcio de Aguas del Huesna en El Coronil (comarca Sierra Sur) La desnitrificación en el sondeo de abastecimiento de El Cañuelo en el Castillo de las Guardas (comarca Vía de la Plata)

(comarca Vía de la Plata) La mejora de la estación de bombeo de agua potable al Consorcio Sierra Sur

Nuevo depósito de sistemas antiariete de Osuna (comarca La Campiña)

(comarca La Campiña) Un nuevo sondeo en Las Navas de la Concepción (comarca Sierra Morena de Sevilla)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha explicado la necesidad de agilizar las inversiones. "Con una situación hidrológica como la que vivimos, con precipitaciones que no han supuesto incremento de las reservas de las aguas superficiales y los acuíferos de la provincia y que, por lo tanto, no permite que abandonemos la excepcionalidad en las zonas más afectadas ni descartar escenarios complicados en nuestros municipios, desde la Diputación lo que queremos es anticiparnos, ir por delante allanando las dilaciones del procedimiento administrativo y hacer una previsión, basada en la diagnosis de la situación hidrológica actual en la provincia y su repercusión en el abastecimiento, principalmente de aquellos municipios no integrados en ningún sistema de aguas, de nuevas actuaciones de emergencia".

Villalobos ha precisado que a esa nueva inversión superior a los 12 millones de euros hay que añadir una previsión presupuestaria de 350.000 euros para las indemnizaciones por ocupación de terrenos.

Además, la Diputación va a volver a contratar por vía de urgencia las obras de los sondeos para garantizar el abastecimiento a El Real de la Jara, en la comarca de la Sierra Norte, con un presupuesto superior a los 1,78 millones de euros inicialmente previstos. "Hemos vuelto a plantear la emergencia y su contratación por tramitación de urgencia de una obra que había sido aprobada por el Pleno del pasado 16 de agosto, la ejecución de cinco sondeos de investigación y uno de explotación, con equipamiento eléctrico, hidráulico y conducciones para garantizar el abastecimiento a El Real de la Jara, cuyo importe final es de 2,4 millones de euros, imposible de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados", explica Villalobos.

Implicación y coordinación de todas las administraciones

Villalobos ha vuelto a destacar que, en materia de obras de emergencia ante la sequía, "necesitamos también de esta agilización de los procedimientos en ayuntamientos y Junta de Andalucía". En concreto, se ha referido "a las autorizaciones desde la cuenca del Tinto-Odiel y Río Piedras del trasvase al Guadalquivir en la presa de El Jarrama para garantizar el abastecimiento a El Castillo de las Guardas" y a conectar los municipios de la Sierra Sur a El Pintado para su abastecimiento.

Villalobos ha reclamado "la implicación de todos los sistemas supramunicpales de agua, así como la colaboración y compromiso del resto de las administraciones en las actuaciones frente a la sequía". "En la Diputación ya hemos acordado la colaboración con la Comunidad Autónoma en el proyecto en ejecución para garantizar en Sierra Sur el consumo a través de aguas superficiales, estamos dispuestos a extender esta misma colaboración a la Sierra Morena de Sevilla y enviamos hace dos años a la Consejería un proyecto para conectar los municipios de la comarca a El Pintado para su abastecimiento. Serían inversiones en torno a los 70 millones de euros, con ejecución en tres años, para las que esperamos la contestación de la Junta de Andalucía".

Mientras tanto, la Diputación está abordando actuaciones paliativas en varios niveles. "Desde el abastecimiento alternativo a la ciudadanía con botellas y cubas, hasta la ejecución de prospecciones para aumentar las aportaciones y mejorar la calidad de recurso a través de potabilizadoras. Todas estas obras están en ejecución y podrán suministrar recurso en breve", señala el presidente de la Diputación.

Villalobos ha explicado la importancia de que la Diputación garantice el abastecimiento y la calidad y potabilidad de las aguas para el consumo humano. "Ésta es nuestra prioridad. Que los vecinos y vecinas de la provincia tengan un abastecimiento regular y de calidad en todo el territorio. Y, por supuesto, en segundo lugar, que se pueda producir el abastecimiento para usos agrarios e industriales", asegura.

El presidente recalcó que "ante la disminución importante de las aportaciones, tanto a las reservas de embalses como a la recarga de acuíferos, hemos querido establecer un procedimiento claro y ágil, que nos permita actuar en emergencia y con emergencia, en el que las acciones técnicas y el procedimiento administrativo en estas obras de emergencia vayan de la mano".

Obras de emergencia en curso

La Diputación ha recordado las obras de emergencia que están en curso y que fueron aprobadas en tres plenos extraordinarios de la Institución.

El 22 de junio pasado el Plenario dio el visto bueno al abastecimiento desde el nuevo sondeo en el Cerro de la Cruz con el depósito El Puntal; abastecimiento desde la impulsión del Cerro de la Cruz hasta el depósito de Pedrera y a la adecuación del sistema de bombeo en captación subterránea al abastecimiento de Coripe.

En el Pleno extraordinario de 28 de julio se aprobó el abastecimiento a El Castillo de las Guardas desde el embalse del Jarrama; la conexión al abastecimiento desde Brenes a Villaverde y la ampliación de la toma y estación de tratamiento en Badolatosa para abastecimiento a Casariche.