El PP dice que los PGE para Sevilla están "inflados" y los tacha de "estafa"

El diputado nacional del PP de Sevilla Ricardo Tarno ha avisado este martes de que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) diseñado para 2019 por el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez, marcado por la inclusión de 144 millones de euros para rescatar el proyecto de los túneles de la autovía metropolitana SE-40 pero con reducciones económicas para proyectos como la duplicación de la carretera N-IV, "son una estafa a los sevillanos, de difícil aprobación e imposible ejecución".

Para Tarno, los nuevos PGE "abandonan cualquier apoyo al transporte en el área metropolitana, con ausencia de inversiones en la red de Cercanías y sin que contemple el convenio del metro de Sevilla anunciado hace ocho meses (y aún pendiente de firma) del que no se sabe nada", mientras "tampoco contempla inversiones para destacados proyectos culturales" como la rehabilitación del Museo Arqueológico o la ampliación del Museo de Bellas Artes.

"Estos presupuestos no se los cree nadie, son mentira, tendrán muy difícil su tramitación parlamentaria y en el caso de que sean aprobados, a finales de junio, serán cambiados a través de enmiendas y será imposible su ejecución", ha remarcado, opinando que el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez "intenta inflar las cifras que sabe que no podrá ejecutar, pensadas para los programas electorales y alejadas de la realidad". "Seguimos teniendo un gravísimo problema de transporte público y de infraestructuras en la provincia de Sevilla que este presupuesto no soluciona", ha aseverado.

En paralelo, ha lamentado que los nuevos PGE "estén diseñados para contentar a los socios nacionalistas del PSOE y como pura propaganda electoral, más que para atender y dar respuesta a las necesidades reales de los ciudadanos, afectando gravemente al desarrollo económico y social de numerosas provincias y, en el caso de Sevilla, son un auténtico brindis al sol que nadie se cree".

Según el proyecto presupuestos generales del Estado para 2019, el Ministerio de Fomento destina específicamente 250.000 euros a la red de trenes de Cercanías de Sevilla, así como 50.000 euros al proyecto de la línea de alta velocidad ferroviaria entre Sevilla, Huelva y Faro (Portugal).

En cuanto al proyecto de la autovía metropolitana SE-40, que en los PGE de 2018 contaba con 55 millones de euros frente a los 67 millones presupuestados para 2017 y los 80 millones de 2016, los nuevos PGE incluyen 22,8 millones para el tramo comprendido entre Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas; 15,9 millones de euros adicionales para el tramo ya en funcionamiento entre Coria y Almensilla, y sobre todo 144 millones de euros para los túneles norte y sur del tramo comprendido entre Dos Hermanas y Coria, planeados para cruzar el Guadalquivir. Dado el caso, el conjunto del proyecto de la SE-40 contaría con aproximadamente 189,9 millones de euros.

Carreteras

Además, el proyecto de duplicación del tramo de la carretera N-IV comprendido entre Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca recibe 2,2 millones de euros tras haber contado con 18,1 millones de euros en los PGE de 2018, toda vez que las obras del enlace de El Torbiscal de dicha carretera cuentan con 4,5 millones; el proyecto del tercer carril de la autovía A-49 recibe 400.000 euros frente a los 8,1 millones de 2018; el enlace de la ronda urbana SE-20 con la autovía A-4 cuenta con un millón frente a los tres millones de 2018; la variante de El Viso del Alcor con 100.000 euros y la remodelación del nudo de carreteras de La Pañoleta y los accesos a Camas reciben dos millones, tras haber sido licitado el contrato de obras hace pocos días por 17,1 millones de euros.

Igualmente, la rehabilitación del firme de la autovía A-4 entre Écija y el límite con la provincia de Córdoba recibe casi cuatro millones de euros, la adecuación normativa de los túneles de la provincia casi 900.000 euros y la rehabilitación del firme de la autovía A-66 entre Camas y Gerena 5,22 millones de euros.

El grupo estatal de gestión de navegación aérea Enaire, de su lado, invertirá en Sevilla 28,7 millones de euros en materia de mejoras y mantenimiento, mientras el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) contempla específicamente para la provincia 87,4 millones en diferentes líneas de actuación, figurando además en los PGE de 2019 un total de 1,2 millones de euros para la rehabilitación del centro comercial Plaza de Armas, antigua estación de Córdoba de la capital andaluza.

En otro orden de cosas, figuran además 583.000 euros para la reconstrucción de los inmuebles correspondientes a los números 1 y 2 del Patio de Banderas, el número 13 de la calle Miguel de Mañara y el número tres de Pineda, así como 18.000 euros para colaborar con el proyecto de restauración del convento hispalense de Madre de Dios; 150.000 euros para la reforma del Museo Arqueológico de Sevilla frente a los 130.000 euros de 2018, un millón de euros para la Casa de la Ciencia y 625.000 euros para actuaciones en los márgenes del río Guadalquivir.