Vox exige al gobierno de San Juan de Aznalfarache medidas para prevenir accidentes en la Avenida 28 de Febrero

El coordinador de Vox en San Juan de Aznalfarache, Ángel Bordas, ha denunciado este lunes que “los socialistas, lejos de resolver los problemas de los vecinos, no hacen sino aumentarlos con su actitud negligente. Y recordamos que no ha tenido consecuencias el hecho de que el concejal de Seguridad, Alonso Garrido, fuera condenado por haber ejercido la conducción bajo los efectos del alcohol. San Juan no se merece este escándalo”.

El coordinador de Vox en San Juan de Aznalfarache, Ángel Bordas, ha informado de que “el pasado sábado 7 de enero hubo un accidente en la Avenida 28 de Febrero. Un vehículo azul se empotró y destrozó el muro exterior del Parque de los Pitufos, el cual había sido recientemente reformado. Los ocupantes sólo han presentado lesiones sin mayor gravedad. No obstante, no es el primer accidente que tiene lugar en la zona, puesto que hubo uno de similares características en junio de 2022. Sin embargo, el gobierno local del PSOE sigue sin tomar medidas sobre este conflictivo punto de circulación”.

“Los socialistas no sólo no resuelven los problemas que padece San Juan, sino que con su actitud negligente, lo que provocan es que haya desgracias. No escuchan a los vecinos, no ven la realidad de nuestra localidad”, ha puntualizado el coordinador sanjuanero de Vox.

Con todo, Bordas ha recordado que “las razones del accidente ocurrido el 7 de enero en aquel conflictivo punto de circulación se deben a los efectos del alcohol. Y cabe recordar que el concejal de Seguridad, Alonso Garrido, fue recientemente condenado por haber conducido bajo los efectos del alcohol y no ha dimitido. Ni él ni el alcalde", ha dicho.

"Por desgracia, es algo a los que nos tiene acostumbrados el PSOE. Lo vemos en el vergonzoso caso de Griñán y los ERE, cómo este partido que mantiene a nuestro pueblo en el desgobierno apoya por activa y por pasiva a los corruptos cuando son de su bando”.

Vox ha exigido al gobierno local del PSOE que "tome las medidas oportunas para la prevención de accidentes en la Avenida 28 de Febrero y que se ocupe de los problemas de nuestro municipio, el cual sigue padeciendo inseguridad, falta de limpieza y falta de infraestructuras. Los socialistas deben escuchar a los sanjuaneros , pues su obligación es trabajar por el pueblo. Y seguimos recordando que el concejal de Seguridad debe dimitir por haber ocultado el escándalo de haber ocultado el hecho de que fue condenado por haber conducido bajo los efectos del alcohol. Y por supuesto, el alcalde, como cómplice de esta ocultación, también debería dimitir. No vamos a dejar a los sanjuaneros solos mientras el PSOE no hace más que regodearse en sus escándalos”, ha concluido.