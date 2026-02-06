El albur de Coria del Río protagonista de la cocina en unas jornadas

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Dos Hermanas acogió en la jornada de ayer la presentación oficial de Alburalia, Festival del Albur de Coria del Río, un nuevo evento gastronómico que nace con el objetivo de poner en valor uno de los productos más emblemáticos de la cocina ribereña del Guadalquivir.

En el acto participaron Victoriano Canceló, delegado de Cultura y Turismo; María José Lora, delegada de Festejos; Almudena Bizcocho, delegada de Río; Alfonso Maceda, presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia; y Manuel Castilla, miembro de la Academia Sevillana de Gastronomía, quienes destacaron la importancia de iniciativas como Alburalia para la promoción del patrimonio gastronómico, cultural y turístico de la provincia.

Alburalia se celebrará los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Paseo Carlos de Mesa, en Coria del Río, con entrada gratuita, y contará con formato de feria gastronómica abierta al público. El festival estará centrado en el albur, también conocido como liza o múgil, un pez estrechamente ligado a la historia, la cultura y la identidad culinaria de este municipio ribereño.

El horario del festival será el siguiente: viernes de 20:00 a 24:00, sábado de 12:30 a 24:30 y domingo de 12:30 a 17:00. Habrá 12 stands de establecimientos hosteleros locales, además de barras de bebida, donde se ofrecerán tapas elaboradas con albur, tanto en recetas tradicionales como en propuestas innovadoras. El precio de las tapas oscilará entre 3 y 4,5 euros, y se prevé una asistencia aproximada de 8.000 visitantes durante todo el fin de semana.

Entre las actividades programadas destacan los concursos a la mejor tapa de albur y a la mejor tapa general, con premios del jurado y del público, así como actuaciones musicales durante el viernes y el sábado. Además, el festival incluirá talleres de cocina dirigidos a niños, con el objetivo de acercar la gastronomía local a los más pequeños de una forma didáctica y divertida.

Alburalia está organizado por el Ayuntamiento de Coria del Río, la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo y la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, con la finalidad de promocionar los establecimientos participantes y difundir la cultura de la tapa del albur como seña de identidad gastronómica local. Con esta iniciativa, el municipios ribereña refuerza su vínculo histórico con el Guadalquivir y apuesta por la gastronomía como motor cultural, turístico y económico del territorio.