El alcalde de Coripe: "Es una tradición de muchos años; no es más que una sátira"

"Es una tradición que lleva celebrándose muchos años". Así se ha referido este lunes el alcalde Coripe, Antonio Pérez Vázquez, después de que el municipio haya vuelto este Domingo de Resurrección a la actualidad nacional durante la fiesta popular de la Quema de Judas. El alcalde resta importancia a la quema de la representación del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. "No es más que una sátira de algún personaje público que no ha actuado bien", ha explicado el edil.

Pérez Vázquez justifica que se trata de una "tradición" en la que se elige a una persona pública "negativa" para la sociedad y se la representa en forma de muñeco. Durante la fiesta, los vecinos pasean la figura por el pueblo mientras recibe insultos y posteriormente, la cuelgan de una higuera y recibe disparos hasta que se inicia la quema.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha expresado su condena en Twitter a "todos los actos intolerantes" como es la quema de la imagen de una persona.

Por otro lado, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, también se ha sumado a la denuncia del acto y va a presentar diligencias a la Fiscalía por "delito de odio", según las informaciones de Onda Cero.

Con todo, el alcalde de Coripe no cree que haya que darle más importancia y tilda la fiesta como una sátira. "Otros años se ha quemado la representación de Bárbara Rey, José María Aznar o Ana Julia Quezada y no se ha generado ninguna polémica", ha insistido.