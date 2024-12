Un Belén Viviente muy especial

El municipio del Castillo de las Guardas se prepara para celebrar la Navidad de una manera muy especial con la vigésima primera edición de su Belén Viviente, que abrirá sus puertas del 6 de diciembre al 1 de enero. Este evento, ya reconocido como uno de los atractivos principales de la Navidad en la geografía sevillana, fue presentado recientemente en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla por Gonzalo Domínguez, alcalde de El Castillo de las Guardas y diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, junto a representantes de la Asociación Cultural “El Nacimiento”, organizadores del evento.

Este año, este Belén Viviente interactivo contará con más de cien participantes y diferentes especies de animales propios de nuestro mundo rural”, destacó Gonzalo Domínguez durante la presentación. El Belén está ubicado en el Mirador, un lugar emblemático del la localidad y que, según Domínguez, “localiza tres importantes cuadros de la vida de Jesús, visibles desde todo el municipio y con espacio magia y belleza en horario nocturno”.

El Belén Viviente del El Castillo de las Guardas no solo es un evento para disfrutar de la representación de la natividad, sino también un espacio de interacción y celebración comunitaria. Además de la representación, la Asociación “El Nacimiento” ha organizado una barra para amenizar la espera de acceso al recinto. La entrada tiene un costo de 2 euros, y la recaudación será destinada a sufragar las actividades del Asociación, complementando la colaboración financiera del Ayuntamiento.

Los días y horarios seleccionados para visitar el Belén son varios, ofreciendo oportunidades tanto en horario vespertino como matutino a lo largo de los días de diciembre y principios de enero. El Belén estará abierto al público el 6, 7, 8 y 13 de diciembre de 17:30 a 19:30; el 14 de diciembre de 12:30 a 14:00 y de 17:30 a 19:30; el 21 y 21 de diciembre de 12:30 a 14:00; y el 25 y 28 de diciembre, así como el 29 de diciembre y el 1 de enero de 17:30 a 19:30.

El municipio del Castillo de las Guardas se prepara para celebrar la Navidad de una manera muy especial

Ciclo navideño

Villamanrique. Agenda. Del 6 de diciembre al 5 de enero

Villamanrique se viste de gala para celebrar la Navidad con un programa lleno de actividades que arrancó el pasado 6 de diciembre con el encendido del alumbrado y la Zambombá de la Asociación Flamenca Alba Romero. El Ciclo Navideño La Buñolá incluye diversos eventos de distinta índole para todos los públicos, como es el caso del concierto el próximo 13 por la Banda Municipal de La Puebla del Río. La Tardebuena el 24, y la Zambombá Cigarrera el 27, organizado por el Grupo Joven de la Hermandad de la Vera Cruz, son algunos de los eventos más destacados y esperados en la localidad sevillana. Por su parte, el Pregón de Reyes, el 28 de diciembre, correrá a cargo de Miguel Ángel Díaz Jacinto. El ciclo concluirá el 5 de enero con la Cabalgata de Reyes Magos.

La Buñolá incluye diversos eventos de distinta índole para todos los públicos, como es el caso del concierto el próximo 13 por la Banda Municipal de La Puebla del Río.

XIII Belén Viviente teatralizado

Gelves. 14y 15 de diciembre. De 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00. 2,5 EUROS

Gelves acogerá la XIII edición de su Belén Viviente teatralizado los días 14 y 15 de diciembre en el Parque Municipal del Pandero, tal como se anunció en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla. El evento, organizado por la Hermandad de Gracia y apoyado por el Ayuntamiento, presentará 16 escenas bíblicas con 75 actores, la mayoría niños, y animales de granja. Las entradas costarán 2,50 euros y el recorrido durará unos 40 minutos, culminando con degustaciones de buñuelos. Este año, el belén incluye novedades como un nuevo orden de las escenas y la opción para el público de empadronarse en Gelduba, el antiguo nombre de la localidad. “Nuestra intención es que el público siempre encuentre una actividad diferente para que le siga resultando atractiva la visita”, afirmó Eva León, Hermana Mayor de la Hermandad de Gracia. Además, la recaudación apoyará a Cáritas, a Regina Mundi y a las víctimas de la DANA en Valencia. La edición de este año promete ser un punto de encuentro cultural y social en Gelves, reforzando su carácter solidario y turístico, según destacaron Pablo Cordero y Isabel García en la presentación.

Concierto Extraordinario de Navidad

El próximo 11 de diciembre, a las 20:30 horas, la Orquesta Camerata Austriaca de Linz ofrecerá un Concierto Extraordinario de Navidad en la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles en Montequinto, Dos Hermanas. Organizado por la Delegación de Cultura y Fiestas, la entrada será gratuita hasta completar aforo. Los interesados en asistir pueden obtener más información contactando al correo: cultura@doshermanas.es. Habrá también otra representación en el Teatro Municipal. Juan Rodríguez Romero de Dos Hermanas, el día 12 de diciembre, a las 21:00 horas, a un precio de 2 euros.

Ciclo Otoño-Invierno

Pilas. Del 21 de diciembre al 15 de febrero

La agenda cultural de Pilas incluye eventos destacados como la VI Fiesta de la Nieve el 19 de diciembre o la VI Zambomba del Grupo Joven de la Hermandad del Rocío el 21 de diciembre en la Plaza de España, y el Concierto de Navidad el 22 en la Iglesia Parroquial Santa María la Mayor. El 26 de diciembre tendrá lugar el Gran Pasacalles “A la calle la Navidad”, seguido por el Pregón de Reyes el 27. En enero, la Cabalgata de Reyes Magos el día 5 llenará las calles de música y alegría.

Brenes por Zambombas

Brenes. Hasta el 22 de diciembre.El Ayuntamiento de Brenes presenta “Brenes por Zambombas”, un programa navideño que fusiona tradición y música flamenca para dinamizar el municipio y atraer turismo. Destacan eventos como la actuación de Carmen Herrera el 12 de diciembre y Marta Moreno el 13. La Plaza 1º de Mayo acogerá las zambombas Esperanza y Luz de la Navidad de Brenes los días 21 y 22. Cofinanciado por la Diputación de Sevilla, el programa combina cultura, música y celebración.

Musica navideña

El rubio. Parroquia Nuestra Señora del Rosario. 15 de diciembre.

El Coro Placita de la Fuente de Villanueva de San Juan ofrecerá una actuación especial con música tradicional navideña. Interpretarán villancicos y canciones propias de esta temporada, llenando de espíritu festivo a quienes asistan. Una oportunidad única para disfrutar del talento local y la magia de la Navidad.

Espíritu

Santi Rodríguez presenta Espíritu, una comedia para morirse de risa, literalmente. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Es caro? ¿Qué me pongo? Estas preguntas encuentran respuestas inesperadas en este espectáculo que no está basado en hechos reales… pero casi. Santi, quien ha estado cerca de “cruzar al otro lado”, ya tiene todo listo por si acaso, y nos invita a reírnos del miedo y a no temerle a la risa.En Espíritu, descubrimos que la vida después de la vida puede ser sorprendentemente divertida. Una comedia del “más allá” que convierte lo desconocido en carcajadas, explorando con humor otra dimensión. Un espectáculo único que demuestra que si la vida ya es complicada, ser un espíritu lo puede ser aún más, pero también más gracioso.

20 de diciembre, 21:00 Teatro Gutiérrez de Alba, Calle Ntra. Sra. del Águila, 49. Entradas en www.giglon.com

Espiritu

Circuito BTT Rally 2024/2025

El próximo domingo 15 de diciembre a partir de las 10:00 h, El Garrobo acogerá la Prueba Provincial del Circuito BTT Rally 2024/2025, una emocionante competición que abarca todas las categorías, tanto femeninas como masculinas, incluyendo Sub-23, Máster, Junior, Élite, Cadete y Escuelas. La inscripción es gratuita para federados y no federados, y estará abierta hasta el 12 de diciembre a las 15:00 h a través del formulario de la web de la Federación. Habrá un límite de 500 participantes y, en caso de quedar plazas disponibles, será posible inscribirse el mismo día del evento. La recogida de dorsales se realizará de 8:30 a 9:30 h en la zona designada. Para más información o incidencias, puedes contactar a través del correo jorgebayotbaz@gmail.com.

15 de diciembre, a partir de las 08:30 horas.

Musical La Bella y La Bestia

El Teatro Municipal Hermanos Reyes será el escenario del esperado espectáculo musical “La Bella y la Bestia” el próximo 15 de diciembre a las 12:00 horas. Esta fascinante adaptación del clásico cuento promete ser un evento inolvidable para todas las edades, ofreciendo música, magia y una historia que enamora.Las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse de manera presencial en el Centro Cívico y el Centro Logístico, en horario de 8:30 a 14:30 y de 17:30 a 20:00. Además, para mayor comodidad, también se encuentran a la venta de forma online a través de la página web municipal en www.castillejadelacuesta.es.

3 15 de diciembre. Teatro Municipal Hermanos Reyes, Av. Antonio Mairena.

Rutas Turísticas Guiadas

Dentro de la Programación Turística Otoño-Invierno 2024-2025 en Marchena, la Delegación de Turismo del Ayuntamiento organiza una serie de rutas y actividades guiadas gratuitas para destacar el patrimonio y los lugares históricos de la localidad. Entre las actividades previstas se incluyen varias rutas diseñadas para públicos de todas las edades: el 15 de diciembre, se realizará una Ruta Turística Infantil; el 29 de diciembre, una Ruta Infantil en bicicleta por la Vía Verde; y el 25 de enero, una Ruta Turística Guiada. Para participar o solicitar información adicional, los interesados pueden dirigirse a la Oficina de Turismo de Marchena, llamando al teléfono 95 532 10 10, Ext. 175. Este programa es una oportunidad única para explorar y aprender sobre la riqueza cultural de la región.