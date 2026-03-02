Cinco detenidos en Lebrija por vender droga y aceptar objetos robados como pago

Cinco vecinos de Lebrija han sido detenidos como responsables de un punto de venta de drogas que funcionaba 24 horas, contaba con un estricto régimen de vigilancia permanente y aceptaba objetos procedentes de robo como método de pago de las sustancias estupefacientes.

Según ha informado este lunes la Guardia Civil en un comunicado, los arrestados son cuatro hombres y una mujer de entre 31 y 52 años, todos ellos con antecedentes por delitos contra las personas, el patrimonio y la salud pública.

La organización había establecido una estructura jerarquizada con roles definidos para asegurar la venta de sustancias las 24 horas del día.

Disponían para ello de un inmueble acondicionado, con un puesto de control en un cuarto contiguo a la entrada, donde 'centinelas' hacían turnos de vigilancia permanente.

A través de una ventana exterior, supervisaban el acceso de personas y alertaban de la presencia policial.

Una vez verificado el cliente, se le franqueaba el paso a través de una reja metálica hacia una estancia protegida por puertas blindadas y cámaras de seguridad, donde el cabecilla coordinaba las transacciones.

Otros integrantes utilizaban patinetes eléctricos para distribuir la droga en distintos puntos de la localidad.

Durante la fase de explotación, en la que participaron efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad de Sevilla y Madrid, junto a la colaboración de la Policía Local de Lebrija, se practicó un registro en el interior del domicilio.

En la vivienda se decomisaron diversas cantidades de estupefacientes, dinero en efectivo, básculas de precisión, cuatro catanas de grandes dimensiones, y dos réplicas de armas de fuego (corta y larga) de aire comprimido, cuya apariencia resultaba indistinguible de las reales.

Los cinco detenidos, junto con las diligencias y el material incautado, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lebrija.

Los efectos recuperados, bicicletas, patinetes eléctricos y una minimoto de competición junior, permanecen en el acuartelamiento de la Guardia Civil de la localidad para que puedan ser identificados por sus legítimos propietarios.